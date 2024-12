Il Natale porta con sé profumi inconfondibili: cannella, zenzero, chiodi di garofano e arancia. Se ami il fascino delle tradizioni natalizie ma cerchi un’alternativa priva di ingredienti di origine animale, i biscotti allo zenzero vegani sono la scelta perfetta. Questa ricetta semplice e veloce si prepara in soli 30 minuti, regalandoti dolcetti profumati, croccanti e ideali per accompagnare il tè o decorare l’albero di Natale.

I biscotti di Natale allo zenzero vegani sono una rivisitazione della classica ricetta dei gingerbread cookies, ma senza latte né uova. Grazie all’utilizzo di ingredienti facilmente reperibili e alla semplicità del procedimento, questi biscotti possono essere preparati anche dai meno esperti in cucina. Scopri come realizzarli e porta un tocco di magia natalizia sulla tua tavola.

Ingredienti per i biscotti allo zenzero vegani

Per ottenere circa 25 biscotti, avrai bisogno di pochi e semplici ingredienti. Il risultato sarà una pasta fragrante e facile da lavorare, ideale per creare le tipiche forme natalizie come alberelli, stelle e omini di pan di zenzero. Ecco cosa ti occorre:

250 grammi di farina 00

100 grammi di zucchero di canna integrale

60 grammi di olio di semi di girasole

50 grammi di sciroppo d’acero o melassa

40 grammi di latte vegetale (soia, avena o mandorla)

5 grammi di zenzero in polvere

5 grammi di cannella in polvere

2 grammi di chiodi di garofano macinati

5 grammi di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Procedimento

Preparare i biscotti allo zenzero vegan è un gioco da ragazzi. Bastano pochi passaggi per ottenere dolcetti croccanti e deliziosi, perfetti per ogni occasione natalizia.

Inizia mescolando in una ciotola capiente gli ingredienti secchi: farina, zucchero di canna, spezie (zenzero, cannella e chiodi di garofano), lievito e un pizzico di sale. Questo passaggio garantisce che le spezie siano distribuite uniformemente, regalando ai biscotti un aroma intenso e ben bilanciato.

A parte, in una seconda ciotola, emulsiona l’olio di semi con lo sciroppo d’acero e il latte vegetale. Utilizza una frusta per amalgamare bene il tutto, ottenendo una miscela omogenea. Versa gradualmente gli ingredienti liquidi nella ciotola con gli ingredienti secchi, mescolando con un cucchiaio di legno o con le mani. L’impasto inizierà a prendere forma: deve essere morbido ma non appiccicoso. Se necessario, aggiungi un pizzico di farina per raggiungere la consistenza desiderata.

Avvolgi l’impasto in pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per circa 10 minuti. Questo passaggio è fondamentale per rendere la pasta più facile da stendere e per preservare la forma dei biscotti durante la cottura.

Stesura e cottura

Dopo il riposo, prendi l’impasto e stendilo su una superficie leggermente infarinata con l’aiuto di un mattarello. Lo spessore ideale per i biscotti è di circa 4-5 millimetri: questo li renderà croccanti all’esterno ma ancora leggermente morbidi al centro.

Utilizza tagliabiscotti di forme natalizie per ricavare i tuoi biscotti. Puoi scegliere tra stelle, alberi di Natale, cuori o i classici omini di pan di zenzero. Disponi i biscotti su una teglia rivestita di carta forno, lasciando un po’ di spazio tra l’uno e l’altro.

Preriscalda il forno a 180°C in modalità statica. Cuoci i biscotti per circa 10-12 minuti, controllandoli verso la fine per evitare che si scuriscano troppo. Quando i bordi iniziano a dorarsi leggermente, i biscotti sono pronti. Ricorda che appena sfornati saranno ancora morbidi: lasciali raffreddare completamente su una gratella per ottenere la giusta consistenza.

Una volta raffreddati, i biscotti possono essere gustati al naturale oppure decorati. Per una decorazione semplice e vegan-friendly, puoi preparare una glassa mescolando 100 grammi di zucchero a velo con 20 grammi di acqua o latte vegetale. Usa una sac à poche con una punta sottile per disegnare linee, contorni e dettagli sui biscotti. Se preferisci, puoi aggiungere coloranti alimentari naturali alla glassa per ottenere decorazioni colorate.

Un’alternativa golosa è intingere parzialmente i biscotti nel cioccolato fondente sciolto e cospargerli con granella di frutta secca o zuccherini. Lascia asciugare la decorazione prima di servire o confezionare i biscotti.

Consigli per la conservazione

I biscotti di Natale allo zenzero vegan si conservano perfettamente per diversi giorni. Riponili in una scatola di latta o in un contenitore ermetico, lontano da fonti di umidità. In questo modo, manterranno intatto il loro sapore e la loro fragranza fino a una settimana.