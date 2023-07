Blazer donna elegante: 4 brand da conoscere e indossare tutto l’anno

Il blazer da donna, l’elemento classico che non può mancare nel nostro guardaroba, l’aggiunta perfetta per valorizzare qualsiasi look in ogni occasione e stagione. Da quando ha fatto la sua comparsa nel mondo dell’abbigliamento femminile durante diciannovesimo secolo, la giacca elegante si è prima legata alle rigide regole dell’abbigliamento formale aziendale, per poi svincolarsene completamente.

Oggi questo capo è diventato un must-have irrinunciabile, e continua ad essere rivisitato e reinterpretato dai designer e dai brand di moda, i quali lo presentano sulle passerelle nella loro personalissima versione. Le tendenze e le ultime novità per la Primavera Estate 2023 in termini di blazer? Ancora una volta, le versioni oversize di questo grande classico, caratterizzate da volumi ampi e spalle prominenti, si confermano le più popolari e richieste della stagione. Non mancano, tuttavia, modelli più aderenti o addirittura cropped, che lasciano scoperto l’ombelico, come i blazer donna presentati da Alexander McQueen.

Non c’è che dire: l’acquisto di un blazer di qualità rappresenta l’investimento migliore che si possa fare per uno stile personale. Ecco quattro marchi di blazer da donna da conoscere, acquistare e indossare per sempre.

La coolness californiana del blazer da donna di Anine Bing

I blazer da donna eleganti hanno svolto un ruolo fondamentale nelle stagioni precedenti così come nella stagione attuale, presentando proposte che spaziano da modelli eccentrici a linee più classiche. Tra questi si trovano i raffinati blazer di Anine Bing, caratterizzati da una vestibilità rilassata ma non eccessivamente oversize, realizzati in una vasta selezione di tessuti. Questo marchio di Los Angeles, con il suo tipico stile cool californiano, è molto amato dalle celebrità. Le giacche sono caratterizzate da un’eleganza impeccabile e un’attrattiva moderna, sia nella versione doppiopetto sia in quella monopetto. Sono dei passe-partout ideali per il giorno, destinati a durare per sempre.

Audace, frizzante, colorato: il blazer di PINKO

Con la loro rilevanza scenica, i blazer da donna eleganti proposti dalla collezione Primavera Estate 2023 si distinguono con pochi dettagli. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di desiderare una giacca più frizzante e vivace. Questo concetto è ben compreso da PINKO, marchio italiano che abbraccia l’estetica del quiet luxury, alternando colori e design classici a stampe floreali, tonalità vitaminiche e fantasie audaci. PINKO comprende l’importanza di creare capi che catturino l’attenzione e siano capaci di aggiungere quel tocco di stravaganza desiderato. E la collezione di blazer per questa stagione è un vero riflesso di questa visione creativa e audace.

La giacca cropped di Alexander Mcqueen

Senza alcun indumento sottostante. Non sovrapposta ad altri capi, ma indossati senza nulla sotto. Le spalle ampie e la precisione impeccabile nell’esecuzione sartoriale caratterizzano la giacca per questa stagione, minimalista e dotata di reverse dello stesso colore. Profonde scollature a V invitano a esplorare la sensualità, svelando porzioni di pelle. La palette cromatica dei blazer donna Primavera Estate 2023 di Alexander Mcqueen spazia dal nero al bianco, includendo anche un blu energico e vivido e un rosso intenso. Si indossano in abbinamenti monocromatici, con pantaloni dello stesso tono. Alcuni blazer doppiopetto reinterpretano il concetto di tailleur classico e tradizionale, mentre altri lo rivisitano in chiave contemporanea attraverso elementi tagliati, posizionati all’altezza dei fianchi e dei gomiti.

Il blazer elegante e “social” di The Frankie Shop

Sui social, tra le spalle degli influencer e delle it-girl, il blazer da donna si afferma come un capo senza confini di genere, età o stile. Tra le giacche più discusse e apprezzate, grazie al loro appeal presso le icone della moda contemporanea, spiccano senza dubbio gli eleganti blazer di The Frankie Shop. Con taglie eccessivamente oversize, essi incarnano un carattere giovane e maschile che si adatta perfettamente agli outfit diurni, anche se è durante le serate che raggiungono il massimo del loro potenziale espressivo.