Il Borgo dei Borghi 2025 ha finalmente il suo vincitore. L’undicesima edizione del popolare concorso, promosso dal programma “Il Kilimangiaro” in onda su Rai 3, ha incoronato Militello in Val di Catania come il borgo più bello d’Italia. Un trionfo che celebra la straordinaria ricchezza culturale e paesaggistica della Sicilia. Alle sue spalle, si sono classificati Agliè in Piemonte e Vignanello nel Lazio, due autentici gioielli italiani che meritano ugualmente di essere scoperti.

La gara, che ha visto competere venti borghi rappresentativi di ciascuna regione italiana, si è trasformata in un vero e proprio viaggio nella storia, nell’arte e nella tradizione, portando sotto i riflettori piccoli centri abitati capaci di raccontare l’anima più autentica del nostro Paese.

Militello in Val di Catania: il trionfo della bellezza barocca

Incastonato tra l’Etna e la fertile piana di Catania, Militello in Val di Catania è un tripudio di storia, arte e natura. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2002 insieme ad altre città tardo-barocche del Val di Noto, questo borgo offre ai visitatori un’esperienza unica, in cui ogni vicolo sembra raccontare una storia.

Il centro storico di Militello è un autentico museo a cielo aperto: oltre venti chiese e palazzi nobiliari si susseguono tra piazze assolate e strade di pietra lavica. La Chiesa Madre di San Nicolò e Santissimo Salvatore, costruita a partire dal 1721, e il Santuario di Santa Maria della Stella, che custodisce la venerata icona della Madonna delle Grazie, sono solo alcune delle tappe imperdibili. Ma il borgo offre anche meraviglie meno note come l’ex Abbazia di San Benedetto, terzo monastero più grande della Sicilia.

Non si può parlare di Militello senza citare la tradizione gastronomica. I fichi d’India, coltivati nelle campagne circostanti, vengono trasformati in una deliziosa mostarda, ingrediente protagonista di dolci tipici che si possono assaporare soprattutto durante la Sagra della Mostarda e del Ficodindia.

Militello non è solo un trionfo di arte e sapori: chi ama la natura troverà percorsi ideali per escursioni panoramiche tra agrumeti profumati e scorci mozzafiato dell’Etna.

Agliè: eleganza sabauda nel cuore del Piemonte

Secondo classificato nel Borgo dei Borghi 2025 è Agliè, splendido paese piemontese situato nel cuore del Canavese. Questo borgo rappresenta l’incontro perfetto tra eleganza regale e semplicità rurale.

Cuore pulsante di Agliè è il Castello Ducale, residenza storica della casa reale dei Savoia, oggi sito UNESCO. Il castello affascina con i suoi interni affrescati, i sontuosi saloni e gli immensi giardini all’italiana. Passeggiando tra le sue sale si respira ancora l’atmosfera aristocratica di un’epoca passata.

Il borgo è noto anche per il suo legame con la natura. Le dolci colline che lo circondano, coltivate a vite e attraversate da sentieri escursionistici, offrono scorci pittoreschi in ogni stagione. Non mancano eventi culturali e gastronomici, tra cui il celebre festival dedicato al vino Erbaluce e alla cucina tipica del Canavese.

Le trattorie locali propongono piatti autentici come gli agnolotti piemontesi (ripieno di carne, circa 300 grammi per 4 persone), brasati succulenti (manzo 800 grammi, vino rosso 500 ml) e dolci tradizionali come il bonet (latte 500 ml, uova 4, zucchero 150 grammi, cacao amaro 30 grammi).

Vignanello: tra vigneti, castelli e tradizioni etrusche

Terzo gradino del podio per Vignanello, piccolo borgo nel cuore della Tuscia viterbese. Circondato da fertili colline coltivate a vigneto, Vignanello conquista i visitatori con il suo fascino discreto e autentico.

Dominato dal magnifico Castello Ruspoli, celebre per il suo giardino all’italiana, il borgo si sviluppa attorno a strette viuzze lastricate, case in pietra e balconi fioriti. Il castello, costruito nel XVI secolo, è ancora oggi abitato dai discendenti della famiglia Ruspoli e apre periodicamente i suoi cancelli per visite guidate.

A Vignanello il vino è protagonista assoluto. La Festa del Vino, che si tiene ogni anno a ottobre, celebra la tradizione vinicola locale, offrendo degustazioni di prodotti tipici come la porchetta (carne di maiale 1,5 kg, rosmarino 10 grammi, aglio 20 grammi) e formaggi stagionati (pecorino 250 grammi).

Tra le curiosità, nei dintorni del borgo si possono visitare antiche necropoli etrusche e percorrere sentieri immersi nella natura che conducono fino al suggestivo Lago di Vico.

La classifica completa del Borgo dei Borghi 2025

Accanto ai vincitori Militello in Val di Catania, Agliè e Vignanello, altri diciassette splendidi borghi si sono distinti per la loro unicità e bellezza. Ecco l’elenco completo dei partecipanti:

Aieta (Calabria), borgo montano ricco di arte rinascimentale

Agnone (Molise), patria delle campane di fama mondiale

Ala (Trentino-Alto Adige), città di velluto e musica

Buggerru (Sardegna), suggestivo borgo minerario affacciato sul mare

Corenno Plinio (Lombardia), perla medievale sul Lago di Como

Deiva Marina (Liguria), borgo marinaro immerso tra mare e montagna

Grado (Friuli-Venezia Giulia), famosa per le spiagge e le terme

Ischitella (Puglia), balcone sul Gargano

Lazise (Veneto), borgo affacciato sul Lago di Garda

Maiori (Campania), incastonata nella Costiera Amalfitana

Montalbano Jonico (Basilicata), città dell’argilla e dei calanchi

Montechiarugolo (Emilia-Romagna), borgo delle fiabe e dei castelli

Nus (Valle d’Aosta), immerso nei vigneti alpini

Penne (Abruzzo), borgo verde per eccellenza

San Gemini (Umbria), famosa per le acque minerali e la romanità

Scarperia (Toscana), patria dei coltelli artigianali

Sirolo (Marche), perla del Conero tra mare e natura

Ogni borgo ha saputo raccontare una storia fatta di tradizioni, sapori autentici e paesaggi mozzafiato, rendendo difficile il compito di decretare il vincitore finale.