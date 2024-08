Che spreco buttare via i fondi di caffè! Riutilizzali così e dici ‘addio’ ad un brutto problema comunissimo

Gettare i fondi di caffè è un vero spreco: se utilizzati in questo modo possono essere davvero utili in casa.

Ora che siamo ritornati alla classica vita di tutti i giorni, per cercare di dare il giusto sprint e la carica necessaria al nostro corpo e al nostro cervello, una tazzina di caffè al mattino non ce la toglie nessuno. In un solo sorso è racchiuso tutto l’aroma e tutto il sapore che questa miscela riesce a sprigionare.

Che sia caldo, freddo, arabica, forte o allungato con il latte non importa, ciò che conta è che non si può iniziare la giornata se prima non si beve l’amato caffè. Ebbene, per tutti gli estimatori di questa bevanda, farà piacere sapere che oltre ad essere incredibilmente buona, ha anche delle incredibili proprietà.

Infatti, se utilizzati e trattati nel modo corretto, i fondi di caffè possono diventare davvero preziosi in casa. Piccoli trucchetti, del tutto naturali, che faranno bene a noi e chi ci sta intorno.

Perché gettare i fondi di caffè quando possono essere utili in casa? È questo il modo perfetto per dargli una seconda vita

Non è di certo la prima volta, che alcuni scarti alimentari tornano utili in casa. Dargli una seconda vita, è un modo alternativo per evitare di fare quanti più sprechi possibili e riduce notevolmente la quantità di spazzatura. Per non parlare poi del fattore economico, che ne gioverebbe sicuramente.

Ebbene, i fondi di caffè si prestano benissimo per questo scopo, infatti, usati nel modo giusto possono diventare preziosissimi. Sapere come utilizzarli, permetterà di risolvere in pochi secondi un fastidiosissimo problema, che si presenta maggiormente nelle giornate più calde.

Anche se con il cambiamento climatico in corso ne siamo pieni tutto l’anno, sarà in questo periodo che le nostre case saranno invasa da tutti quei piccoli ma fastidiosissimi insetti. Ecco che quindi, piuttosto che usare i soliti repellenti anche piuttosto inefficaci, si potrà optare per una soluzione completamente naturale.

I fondi di caffè, infatti, grazie alla presenza di caffeina e acido clorogenico, sono un’arma letale per scacciare gli insetti. Si potranno usare così al naturale, semplicemente sbriciolandoli all’interno dei vasi con piante e fori e anche nei dintorni di porte e finestre.

Oppure, in alternativa, si potrà preparare un liquido con fondi di caffè e acqua, da vaporizzare sempre nei pressi di piante, fiori, soglie di porte, balconi e finestre. In questo modo, l’odore si andrà a sprigionare lentamente, facendo allontanare subito tutti quei piccoli insetti.