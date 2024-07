Che tempo farà: caldo estremo fino al 10 agosto e torna l’allarme siccità

Che tempo farà nei prossimi giorni? Alta pressione sul nostro Paese almeno fino al 10 agosto con temperature elevate ed il ritorno del caldo africano: è la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che sottolinea come la situazione peggiore riguarderà la siccità estrema, specialmente al sud. “Nell’ultimo mese – osserva – il quadro è peggiorato ulteriormente anche in Calabria, mentre sono ormai 12 mesi che la siccità risulta severa in Sicilia con numerosi bacini letteralmente prosciugati dal caldo africano e dall’assenza di piogge”.

Allarme siccità

Proprio le piogge saranno la nota dolente dei prossimi 10-14 giorni. “L’Europa, infatti – aggiunge Tedici – risulterà divisa in due con i cicloni atlantici e le precipitazioni in transito alle alte latitudini mentre, sul resto del continente, avremo piovaschi con il contagocce. In particolare, fino al 7 agosto i modelli meteorologici indicano un accumulo di oro blu (acqua) fino a 200 litri per metro quadrato (200 mm) nelle zone interne della Svezia, solo 7 litri per metro quadrato in Sicilia e in generale sul nostro Sud”. Un dato, quest’ultimo, nota il meteorologo, “che con temperature fino a 40°C significa ‘zero’ nel bilancio idrologico: questa esigua quantità di pioggia evaporerà o nemmeno toccherà terra”.

Sempre riguardo alle temperature, entro domenica sono previste temperature di 37-39 gradi al Centrosud, fino a 36-38 gradi anche al Nord specie in Emilia Romagna. Ma sarà entro la fine del mese che l’Italia sarà ‘infuocata’ di nuovo, ovunque: lunedì prossimo si prevedono 40 gradi a Roma, Firenze e Terni.

Il meteo giorno per giorno

Giovedì 25. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato, calo termico. Al Sud: torna il sole ovunque, temperature in diminuzione. Venerdì 26. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato. Tendenza: dal weekend torna l’anticiclone africano con caldo in sensibile aumento.