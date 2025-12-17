Si allontana dall’Italia la perturbazione che ha portato maltempo ovunque, ma l’alta pressione durerà poco. Tra venerdì e sabato, infatti, il vortice di origine atlantica riprenderà vigore muovendosi verso nord, rientrando alle basse latitudini del Mediterraneo e portando nuove piogge e temporali su Sicilia e Calabria prima di allontanarsi definitivamente verso oriente. E se il weekend trascorrerà all’insegna di una maggior stabilità atmosferica grazie ad una temporanea rimonta dell’alta pressione che garantirà più sole su buona parte del Paese, si tratterà solo di un’altra breve pausa. Sono queste le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it.

La situazione meteorologica nel dettaglio

“Nel corso di oggi – spiega Gussoni – sono previste le ultime precipitazioni sulle regioni settentrionali ed in Toscana con nevicate sull’arco alpino centro orientale oltre i 1600 metri di quota. Successivamente il vortice (area di bassa pressione) scivolerà verso il Nord Africa, perdendo gran parte della sua influenza sull’Italia, dove le condizioni meteo sono previste in deciso miglioramento”. Giovedì avremo quindi una prevalenza di sole ovunque (salvo qualche nebbia sulle pianure del Nord) con temperature ben oltre le medie climatiche grazie anche ai venti dai quadranti meridionali: a Roma, Napoli e Palermo si toccheranno i 17-18°C.

Poi, tra venerdì e sabato, il vortice riprenderà vigore muovendosi verso nord. Le prime previsioni per il weekend sono buone, “ma una nuova e intensa perturbazione atlantica dovrebbe iniziare ad avvicinarsi da ovest, determinando un graduale peggioramento delle condizioni meteo. Le prime piogge faranno la loro comparsa già nel corso della giornata di domenica, tra il pomeriggio e la sera, a partire dai settori nord-occidentali e dalla Sardegna”.

Giovedì 18. Al Nord: generalmente poco nuvoloso, nebbioso in pianura. Al Centro: tempo stabile. Al Sud: poco o parzialmente nuvoloso. Venerdì 19. Al Nord: piovaschi su Liguria, stabile altrove. Al Centro: deboli piogge su Toscana, sole altrove. Al Sud: verso sera e notte peggiora in Sicilia e bassa Calabria. Tendenza: maltempo su Sicilia e Calabria, nebbioso al Nord, asciutto altrove.