Che tempo farà nei prossimi giorni? In Italia è previsto l’arrivo di nubifragi e nevicate abbondanti. La nuova ondata di maltempo spazzerà via le giornate primaverili che ci stiamo godendo. Il suo arrivo è previsto tra domenica 9 e lunedì 10 marzo, quando dalla Francia meridionale giungeranno correnti fredde e instabili provenienti dal Nord Europa.

A provocare la pioggia e la neve sarà l’aria fredda del nord, che caricherà di umidità i miti venti del sud attualmente presenti su tutto il bacino del Mediterraneo. I nubifragi più forti investiranno la Liguria e parte del Piemonte, con accumuli di pioggia che potrebbero raggiungere anche i 200 millimetri. Dato che la pioggia cadrà ininterrottamente per diverse ore, ci sarà un potenziale rischio di alluvioni e frane.

Sulle Alpi occidentali sono attese nevicate abbondanti, con fiocchi oltre i 1000/1200 metri di quota e accumuli di circa 1 metro sopra i 2000 metri.

Quella che si preannuncia è la prima severa fase di maltempo di marzo. Guardando più avanti, la primavera 2025 che inizierà giovedì 20 marzo, si preannuncia come molto dinamica e per certi versi estrema, a causa dello scontro tra diverse correnti atmosferiche, un fenomeno comune che avviene spesso in questa fase dell’anno.