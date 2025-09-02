Oggi sarà un giorno di maltempo diffuso, ma già da domani tornano sole e temperature nella media del periodo. Un quadro di stabilità che secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, durerà almeno fino alla seconda decade del mese. “Le prossime ore vedranno ancora maltempo su Lombardia, Liguria di Levante, Nord-Est e tutte le regioni tirreniche fino alla Campania. Le massime sono previste in sensibile calo su Sardegna, Emilia-Romagna e Triveneto, mentre avremo una veloce ‘fiammatina africana’ su Puglia e settori ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia con punte di 37-38°C”.

Mercoledì torna il sole

“I venti soffieranno dai quadranti occidentali, da forti a burrasca sulla Liguria e settori tirrenici centro settentrionali. I mari, di conseguenza, saranno molto mossi o localmente agitati, in particolare il Tirreno Centrale, il Mar Ligure e il Mar di Sardegna. Mercoledì il tempo tornerà subito soleggiato, salvo gli ultimi momenti di instabilità all’estremo Sud. Le temperature caleranno al meridione, aumenteranno al Centro-Nord e si porteranno ovunque nei valori medi del periodo”.

Secondo iLMeteo.it “si prevede una prevalenza di alta pressione con condizioni decisamente soleggiate al Centro-Sud e solo a tratti variabili al Nord, ma senza perturbazioni importanti, almeno fino alla seconda decade di settembre e magari fino al 22 settembre, Equinozio d’Autunno”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Mercoledì 3. Al Nord: nubi sparse al mattino, poi soleggiato. Al Centro: sereno ovunque dal pomeriggio. Al Sud: variabile al mattino, poi sereno. Giovedì 4. Al Nord: bel tempo prevalente. Al Centro: bel tempo. Al Sud: soleggiato. Tendenza: rimonta anticiclonica, stabile e soleggiato per il resto della settimana.