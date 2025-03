Un’intensa perturbazione ha raggiunto il centro-nord Italia, segnando l’inizio di una settimana di maltempo attesa da giorni. Questo peggioramento meteorologico è causato da correnti fredde di origine artica, spinte da un anticiclone sull’Atlantico settentrionale. Questo sistema atmosferico porterà un’ondata di precipitazioni abbondanti, con il transito di diverse perturbazioni che influenzeranno il Paese a intervalli ravvicinati. Entro la fine della giornata odierna arriverà un nuovo fronte, seguito da un altro martedì sera e da un ulteriore peggioramento tra giovedì e venerdì.

Previsioni per martedì

Al Nord, piogge intermittenti e rovesci colpiranno al mattino il Nordovest, la Lombardia e l’Emilia occidentale. Nel pomeriggio peggioramento sulla Liguria con possibili nubifragi. Nevicate abbondanti sulle Alpi dai 1200-1500 metri. Al Centro, la giornata sarà variabile con ampie schiarite, mentre in serata si attendono rovesci e temporali in Toscana. Al Sud, al mattino piovaschi su Campania, Molise e Puglia, con un miglioramento successivo. Temporali in arrivo in Sardegna entro la sera. Le temperature aumenteranno al Sud, mentre caleranno leggermente al Nord. I venti saranno moderati o localmente forti sui bacini occidentali.

Previsioni per i prossimi giorni

Al Nord, instabilità su Lombardia e Nordest con rovesci e temporali più intensi nel pomeriggio. Nevicate abbondanti sulle Alpi centrali e orientali dai 1200-1500 metri. Al Centro, condizioni perturbate sulle regioni tirreniche con temporali intensi. Maggiore variabilità altrove, con neve a quote alte in Appennino. Al Sud, rovesci e temporali tra Campania, Molise e Puglia. Temperature in lieve calo al Nord, venti moderati meridionali con rinforzi. Mari mossi o molto mossi.

Al Nord, instabilità diffusa con rovesci e temporali su Nordovest e Lombardia, in estensione a Emilia Romagna e Triveneto. Nevicate abbondanti sulle Alpi dai 1100-1300 metri. Al Centro, piogge intermittenti sulle regioni tirreniche, mentre a est i fenomeni saranno più isolati. Neve a quote alte in Appennino. Al Sud, temporali tra Sardegna e Campania, con variabilità sulle altre regioni. Le temperature aumenteranno leggermente al Sud. I venti saranno moderati con locali rinforzi e i mari mossi o molto mossi.