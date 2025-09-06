Che tempo farà nei prossimi giorni? Nubifragi e temporali sul Nord Ovest e sulle regioni tirreniche da metà settimana
Che tempo farà nei prossimi giorni? Dopo un avvio di settimana tranquillo, a partire da martedì 9 Settembre arriverà dal Nord Europa un flusso di aria molto fresca ed instabile che favorirà la formazione di maltempo. L’energia arriverà dalle acque fin troppo calde del mare (circa +1,5/2°C oltre la media).
Le prime precipitazioni colpiranno il Nord Ovest e la Toscana con il rischio che si presentino eventi meteo estremi come nubifragi e nei casi più eccezionali le cosiddette “alluvioni lampo” che solitamente interessano fasce ristrette di territorio scaricando al suolo ingenti quantità d’acqua.
Occhi puntati sulle giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 settembre: maggiormente esposte saranno le regioni del Nord Ovest e quelle del Centro Sud (specie versante tirrenico) dove localmente potrebbe cadere fino ad oltre 150/200 l/mq di pioggia in pochissimo tempo, l’equivalente cioè delle precipitazioni attese in oltre 1 mese. Forte rischio anche di grandine. Le condizioni meteo si manterranno molto instabili almeno fino a Venerdì 12.