Prepariamoci a un weekend dai due volti, durante il quale succederà un po’ di tutto sul fronte meteorologico. Passeremo infatti dal sole, alle nubi e anche alla pioggia. Sono queste, in sintesi, le previsioni di Stefano Rossi, meteorologo de iLmeteo.it. “In questi giorni l’Italia continua ad essere divisa in due: da una parte una timida area di alta pressione garantisce condizioni di tempo abbastanza stabile e soleggiato al Nord e su alcuni tratti del versante tirrenico centrale; dall’altra, invece, una persistente circolazione ciclonica continua a disturbare in maniera marcata il meteo al Sud e lungo il settore adriatico centrale. L’inizio del weekend presenterà un contesto stabile al Nord e al Centro e un parziale miglioramento al Sud grazie all’allontanamento del vortice verso la Grecia, all’orizzonte si prepara l’arrivo di una nuova perturbazione”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

“La giornata di sabato 29 novembre sarà caratterizzata da condizioni stabili per le regioni del Nord e per gran parte del Centro. A parte il freddo mattutino e qualche nube residua in transito lungo il versante adriatico, la giornata risulterà nel complesso buona e accompagnata anche da un clima relativamente gradevole nelle ore centrali e nel primo pomeriggio. Discorso un diverso per le regioni meridionali, che dovranno ancora fare i conti con una reiterata circolazione ciclonica, seppur in progressivo allontanamento verso le isole greche. Nubi e qualche pioggia potranno interessare soltanto alcuni settori del Sud, in particolare la Puglia, specie il tratto adriatico e il Salento, la parte più settentrionale della Sicilia e, tra il pomeriggio e la sera, anche l’area tirrenica della Calabria”.

“Domenica 30 novembre si avvicinerà una nuova perturbazione, seppur con più difficoltà del previsto a causa dei valori di pressione medio-alti; essa riuscirà comunque a provocare un generale aumento della nuvolosità al Nord e su alcuni tratti del versante tirrenico. Le piogge saranno tutto sommato deboli e limitate a poche regioni, in particolare la Liguria di Levante e l’Emilia occidentale. In serata non si escludono locali precipitazioni anche su alcuni tratti della Lombardia e del basso Veneto. La perturbazione sposterà poi molto lentamente il suo baricentro verso levante durante la tarda serata e la notte, portando più nubi anche sul resto del Centro e qualche pioggia tra la Toscana e il Lazio”.