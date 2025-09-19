Caldo e sole nel weekend, ma dalla prossima settimana ci attende un cambio radicale del tempo. Lo hanno appena confermato gli ultimi aggiornamenti dei principali Centri di Calcolo, ormai concordi sulla previsione. Sono queste, in sintesi, le previsioni di Stefano Rossi, meteorologo de iLMeteo.it. La lunga estate italiana sta per abdicare e non solo per una questione di calendario (Lunedì 22 settembre sarà l’Equinozio d’Autunno). Dopo un weekend che si prevede ampiamente soleggiato e piuttosto caldo, con temperature ben sopra la media del periodo, già all’inizio della prossima settimana cambierà tutto: è infatti atteso l’arrivo di una perturbazione intensa.

Perturbazione in arrivo

Già da lunedì 22 la perturbazione in arrivo provocherà un rapido peggioramento con piogge e temporali diffusi. I primi fenomeni interesseranno il Nord-Ovest, per poi estendersi entro la serata anche a Nord-Est, Sardegna e settori tirrenici. Le temperature caleranno sensibilmente al Nord-Ovest, mentre sul resto del Paese resisterà ancora un clima quasi estivo. Martedì 23 la perturbazione avanzerà ulteriormente lungo la Penisola, rendendo la giornata molto instabile soprattutto sulle aree alpine e prealpine, sulle pianure limitrofe e su Toscana, Lazio e Campania settentrionale, dove non mancheranno piogge anche intense. Altrove il tempo sarà più ballerino, tra nuvole, brevi acquazzoni e ampie schiarite. Le temperature scenderanno ulteriormente al Nord e su parte del Centro.

Mercoledì 24 il quadro resterà piuttosto dinamico al Nord, sull’alta Toscana e sul basso Tirreno, in particolare lungo le coste di Campania e Calabria: su questi settori sono attese precipitazioni localmente abbondanti, alternate a momenti di pausa e schiarite, mentre altrove prevarrà un tempo più soleggiato. Le temperature caleranno anche al Centro-Sud. Da giovedì 25, invece, l’atmosfera mostrerà i primi segnali di miglioramento, seppur in un contesto ancora variabile. Piogge e schiarite continueranno ad alternarsi al Nord e sull’alta Toscana, mentre il resto d’Italia godrà di un meteo più stabile, con maggiori spazi di sole e un lieve rialzo delle temperature.