L’Italia sta vivendo una fase meteorologica caratterizzata da forti contrasti. In questi giorni la breve ondata di caldo ha portato valori fino a 38°C sulla Sicilia, mentre al Nord le temperature si sono fermate intorno ai 20°C, creando un netto divario tra le regioni settentrionali e quelle meridionali. Questa situazione è stata determinata dalla risalita di aria calda di origine subtropicale, stimolata dall’approfondimento di una saccatura depressionaria sull’Europa occidentale. Le aree più esposte risultano le regioni del Sud, che risentono maggiormente della vicinanza geografica alle correnti calde, mentre al Nord l’ingresso di masse d’aria più fresche ha mantenuto condizioni molto più miti.

Il cambio di scenario nel weekend

Secondo le previsioni, la fase attuale avrà vita breve. Già da venerdì, e in maniera più marcata nel corso del weekend, l’arrivo di correnti nord-atlantiche porterà a un generale ridimensionamento delle temperature. Venerdì si registrerà una diminuzione diffusa, con valori ancora elevati solo all’estremo Sud e sopra media lungo parte dell’Adriatico centrale. Sabato il Nord vedrà una leggera ripresa delle temperature, mentre al Sud ci sarà un ulteriore calo, sebbene i valori rimarranno ancora lievemente superiori alle medie stagionali. Domenica il quadro si normalizzerà ulteriormente: in quasi tutta Italia le temperature torneranno in linea con i valori tipici di fine agosto, con la sola eccezione della Liguria che potrebbe scendere leggermente sotto media.

Una nuova impennata termica da lunedì

Il miglioramento, però, sarà di breve durata. A partire da lunedì, infatti, una nuova configurazione simile a quella attuale causerà un nuovo aumento termico. Questa volta sarà soprattutto il Sud e, in particolare, le Isole maggiori a sperimentare punte molto elevate, fino a 37-38°C. Al Nord, invece, il Nordovest tornerà a registrare valori lievemente sotto media, segno della persistenza di infiltrazioni fresche.