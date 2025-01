Preparare un ciambellone soffice e fragrante è un piacere che combina la bontà di un dolce fatto in casa con l’aroma naturale degli agrumi. La ricetta del ciambellone arancia e limone che proponiamo oggi è pensata per essere leggera, senza rinunciare al gusto. Perfetta per una colazione energizzante o una merenda sana, questa variante light è ideale per chi desidera mantenere uno stile di vita equilibrato.

Grazie alla freschezza degli agrumi e a una selezione di ingredienti semplici e genuini, otterrete un dolce morbido, profumato e con meno calorie rispetto alle versioni tradizionali.

Ingredienti

Per realizzare questo ciambellone light, avrete bisogno di ingredienti facilmente reperibili. La leggerezza della ricetta è garantita dall’uso di olio di semi al posto del burro e da una quantità ridotta di zucchero rispetto alle ricette tradizionali.

200 g di farina integrale o 00 (a seconda delle preferenze)

50 g di fecola di patate o amido di mais

2 uova medie a temperatura ambiente

70 g di zucchero di canna integrale

60 ml di succo d’arancia fresco

40 ml di succo di limone fresco

60 ml di olio di semi (girasole o mais)

120 g di yogurt bianco magro

1 bustina di lievito per dolci (circa 16 g)

La scorza grattugiata di un’arancia non trattata

La scorza grattugiata di un limone non trattato

Un pizzico di sale

Preparazione

La realizzazione di questo ciambellone arancia e limone è semplice e adatta anche ai meno esperti in cucina. Seguendo queste indicazioni, otterrete un dolce soffice e ben lievitato.

Iniziate accendendo il forno a 180°C, in modalità statica, così che sia ben caldo al momento di infornare il dolce. Nel frattempo, ungete leggermente uno stampo per ciambelle da 22 cm di diametro con un filo d’olio e infarinatelo, oppure utilizzate uno spray staccante per dolci.

In una ciotola capiente, rompete le uova e montatele con lo zucchero di canna utilizzando uno sbattitore elettrico o una frusta a mano. Continuate a lavorare il composto per almeno 5 minuti, fino a ottenere una consistenza chiara e spumosa. Questo passaggio è fondamentale per incorporare aria e garantire la morbidezza del ciambellone.

Incorporate gradualmente l’olio di semi e lo yogurt bianco magro. Mescolate delicatamente con movimenti dal basso verso l’alto per mantenere il composto leggero. Unite quindi il succo d’arancia e di limone, assicurandovi di amalgamare bene il tutto. A questo punto, aggiungete anche le scorze grattugiate degli agrumi, che doneranno un aroma irresistibile al dolce.

In un’altra ciotola, setacciate la farina integrale (o 00), la fecola di patate e il lievito per dolci. Aggiungete un pizzico di sale, utile per esaltare i sapori. Incorporate gradualmente gli ingredienti secchi al composto liquido, mescolando con una spatola o una frusta a mano. Fate attenzione a non lavorare troppo l’impasto, per evitare che perda leggerezza.

Quando l’impasto risulta omogeneo e privo di grumi, versatelo nello stampo precedentemente preparato. Livellate la superficie con una spatola per assicurare una cottura uniforme.

Infornate il ciambellone nel forno caldo a 180°C e lasciatelo cuocere per circa 35-40 minuti. Per verificare la cottura, inserite uno stecchino al centro del dolce: se esce pulito, il ciambellone è pronto.

Una volta cotto, estraete lo stampo dal forno e lasciate raffreddare il dolce per almeno 10-15 minuti prima di sformarlo. Questo passaggio evita che il ciambellone si rompa durante la rimozione.

Consigli per servire il ciambellone

Il ciambellone arancia e limone light è perfetto da gustare così com’è, ma può essere arricchito con alcuni accorgimenti. Se desiderate una nota di dolcezza extra senza appesantire la ricetta, potete spolverare la superficie con dello zucchero a velo, magari aromatizzato con scorza di limone grattugiata.

Per una variante ancora più fresca, servite il ciambellone con una salsa di yogurt al limone. Mescolate semplicemente dello yogurt bianco magro con un cucchiaino di miele e qualche goccia di succo di limone.

Questo ciambellone è pensato per chi desidera un dolce semplice ma gustoso, ideale anche per chi segue una dieta ipocalorica o vuole limitare l’uso di grassi saturi e zuccheri raffinati. L’uso dell’olio di semi al posto del burro riduce il contenuto calorico, mentre lo zucchero di canna integrale apporta un sapore caramellato e meno invasivo rispetto allo zucchero bianco.

La presenza dello yogurt magro contribuisce a mantenere il dolce soffice e umido, senza dover ricorrere a grandi quantità di grassi. Infine, gli agrumi non solo regalano un aroma inconfondibile, ma sono anche ricchi di vitamine e antiossidanti, rendendo questa ricetta un piccolo gesto di benessere quotidiano.