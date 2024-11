Quando l’autunno si fa strada con i suoi colori caldi e le giornate più fresche, c’è qualcosa di magico nel preparare dolci che sanno di casa, calore e tradizione. Tra le tante ricette perfette per l’autunno, il ciambellone con mele, uvetta e noci è una scelta perfetta. È un dolce genuino, morbido e ricco di sapori, ideale per accompagnare una tazza di tè o di caffè durante i pomeriggi autunnali.

Oggi ti guidiamo nella preparazione di questo delizioso ciambellone, una ricetta semplice ma irresistibile, che unisce la dolcezza delle mele, la consistenza vellutata dell’uvetta e il croccante delle noci.

Gli ingredienti del ciambellone autunnale

Per preparare un ciambellone morbido e profumato, avrai bisogno di pochi ingredienti genuini, che insieme creano un connubio perfetto. Ecco la lista completa:

Farina 00 : 300 grammi.

: 300 grammi. Zucchero di canna : 150 grammi, per un tocco di dolcezza naturale e un sapore leggermente caramellato.

: 150 grammi, per un tocco di dolcezza naturale e un sapore leggermente caramellato. Uova : 3, a temperatura ambiente.

: 3, a temperatura ambiente. Burro : 100 grammi, fuso e intiepidito, per donare morbidezza al ciambellone. Puoi sostituirlo con 80 ml di olio di semi per una variante più leggera.

: 100 grammi, fuso e intiepidito, per donare morbidezza al ciambellone. Puoi sostituirlo con 80 ml di olio di semi per una variante più leggera. Latte : 120 ml.

: 120 ml. Mele : 2 medie (circa 300 grammi), preferibilmente di varietà dolce-acidula come le Golden o le Renette.

: 2 medie (circa 300 grammi), preferibilmente di varietà dolce-acidula come le Golden o le Renette. Uvetta : 70 grammi, ammorbidita in acqua o rum per esaltare il sapore.

: 70 grammi, ammorbidita in acqua o rum per esaltare il sapore. Noci : 70 grammi, tritate grossolanamente per un tocco croccante.

: 70 grammi, tritate grossolanamente per un tocco croccante. Lievito per dolci : 1 bustina (16 grammi).

: 1 bustina (16 grammi). Cannella in polvere : 1 cucchiaino, per un aroma tipicamente autunnale.

: 1 cucchiaino, per un aroma tipicamente autunnale. Scorza di limone grattugiata : da 1 limone non trattato, per una nota fresca che bilancia la dolcezza.

: da 1 limone non trattato, per una nota fresca che bilancia la dolcezza. Un pizzico di sale.

Preparazione del ciambellone

Per iniziare, preriscalda il forno a 180°C e prepara uno stampo a ciambella da 24 cm di diametro, imburrandolo e infarinandolo leggermente per evitare che l’impasto si attacchi.

In una ciotola capiente, monta le uova con lo zucchero di canna utilizzando una frusta elettrica. Il composto deve risultare chiaro e spumoso: questo passaggio è essenziale per incorporare aria, rendendo il ciambellone soffice. Aggiungi il burro fuso intiepidito e la scorza di limone grattugiata, continuando a mescolare a velocità bassa.

Setaccia la farina insieme al lievito, alla cannella e al pizzico di sale. Aggiungi il mix di ingredienti secchi al composto di uova, alternandoli con il latte. Mescola delicatamente con una spatola o un cucchiaio di legno, compiendo movimenti dal basso verso l’alto per non smontare il composto.

Sbuccia le mele, elimina il torsolo e tagliale a dadini. Aggiungi le mele all’impasto insieme all’uvetta ben strizzata e alle noci tritate. Amalgama gli ingredienti con cura, distribuendoli uniformemente per garantire che ogni fetta del ciambellone sia ricca di gusto.

Versa l’impasto nello stampo preparato e livella la superficie con il dorso di un cucchiaio. Per un tocco in più, puoi decorare il ciambellone con qualche fettina sottile di mela o una spolverata di zucchero di canna, che in cottura creerà una crosticina caramellata irresistibile.

Inforna il ciambellone e cuocilo per circa 40-45 minuti, verificando la cottura con uno stecchino: se esce asciutto, il dolce è pronto. Lascia intiepidire il ciambellone nello stampo per 10 minuti, quindi trasferiscilo su una gratella per farlo raffreddare completamente.

Varianti e consigli per personalizzare il tuo ciambellone

Il bello del ciambellone autunnale è che si presta a molteplici varianti, adattandosi ai gusti personali e agli ingredienti disponibili. Puoi sostituire l’uvetta con mirtilli rossi secchi o albicocche a pezzetti per un tocco fruttato diverso. Se preferisci un sapore più deciso, prova a sostituire una parte delle noci con mandorle o nocciole.

Per una versione più profumata, aggiungi un pizzico di noce moscata o di zenzero in polvere all’impasto. Se desideri un ciambellone senza lattosio, sostituisci il latte con una bevanda vegetale, come quella di mandorla o di avena, e utilizza un burro vegetale.

Un altro consiglio utile riguarda l’ammollo dell’uvetta. Se vuoi intensificarne il sapore, immergila per 10 minuti in rum o in succo di mela caldo prima di aggiungerla all’impasto. Questo passaggio aggiunge una nota aromatica che si sposa perfettamente con il gusto delle mele e delle noci.

Questo dolce è ideale per la colazione, per una merenda sostanziosa o come dessert leggero a fine pasto. Può essere anche un’ottima idea regalo: confeziona il ciambellone in una bella scatola e donalo a chi ami per un gesto di dolcezza autunnale.