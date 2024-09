Lavatrice, l’errore che facciamo tutti: alimenta lo sporco e fa consumare di più

Bisogna usare la lavatrice in modo corretto per avere risultati apprezzabili ma c’è un errore comune che è meglio evitare perché non solo alimenta lo sporco ma fa consumare di più.

Che mondo sarebbe senza lavatrice? Di certo la vita di ciascuno sarebbe più faticosa perché lavare a mano il bucato richiede molto impegno, spreco di energia e anche di tempo. La sua presenza è quindi molto preziosa, per questo occorre trattarla bene.

Molto spesso si commettono degli errori che ne pregiudicano il buon funzionamento, uno dei quali è proprio da evitare per far sì che l’elettrodomestico resti ben pulito e consumi il giusto. Scopriamo di cosa si tratta.

Qual è l’errore da non commettere con la lavatrice, è assolutamente da evitare

Usare la lavatrice correttamente significa impostare i giusti programmi di lavaggio che sono stati pensati per pulire in profondità tutti i tipi di tessuti. I cicli di lavaggio devono essere selezionati in base agli indumenti e al grado di sporco per poter ottenere dei risultati apprezzabili.

A volte è necessario alzare le temperature per eliminare macchie tenaci e persistenti, altre volte è sufficiente selezionare cicli a freddo perché bisogna solo risciacquare i tessuti dalla polvere.

L’acqua fredda è inoltre indicata per lavare il bucato delicato che con l’acqua molto calda potrebbe rovinarsi, un esempio è l’abbigliamento in lana o le coperte nello stesso materiale.

Azionare la lavatrice con una temperatura dell’acqua elevata ha inoltre lo scopo di eliminare i germi e i batteri che si sono depositati sulla biancheria. Con l’acqua fredda, infatti, non si ha lo stesso risultato. A meno che non si usi una tipologia specifica di detersivo che elimina i patogeni dai tessuti disinfettandoli anche a basse a temperature.

Ci sono tanti errori che si commettono con la lavatrice molto spesso, a questo riguarda proprio la temperatura di lavaggio. In sostanza se usate sempre le basse temperature per lavare il bucato questo non consente alla lavatrice di autopulirsi. Quindi è più facile che lo sporco si depositi e non venga eliminato dalle parti visibili o invisibili del cestello.

Questo può causare problemi all’elettrodomestico che può anche smettere di funzionare e rompersi sul più bello. E sappiamo bene quanto sia costoso acquistare un nuova lavatrice.

Al contrario, con le temperature alte l’acqua calda riesce a eliminare i residui di sporco e gli accumuli di detersivo o ammorbidente usato per rendere più morbidi i tessuti. In tal modo la lavatrice può rimanere sempre pulita e in perfetta efficienza.

Quindi per evitare problemi di malfunzionamento è sempre consigliabile, di tanto in tanto, far andare un ciclo di lavaggio ad alta temperatura, in modo che si possa eliminare lo sporco che poi è una delle cause della lavatrice che puzza.