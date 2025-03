C’è un sistema molto semplice e efficace per verificare con WhatsApp se qualcuno ha salvato in rubrica il nostro numero.

WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata in Italia e nel mondo, con oltre due miliardi di utenti mensili. Milioni di italiani usano la popolare piattaforma di messaggistica istantanea per rimanere in contatto con amici e familiari, per questioni lavorative o scolastiche. C’è poco da dare: l’applicazione acquisita da Meta nel 2014 ha rivoluzionato le vite di tutti (o quasi).

Da tempo WhatsApp è più che una semplice evoluzione – più interattiva – del vecchio sistema di messaggini (gli SMS, per intenderci). Non si tratta più solo di scambiarsi messaggi di testo, ma anche di fare telefonate, videochiamate, condividere note vocali, video, immagini. Come verificare però se qualcuno ha salvato il nostro numero su WhatsApp? C’è un metodo infallibile per farlo.

WhatsApp, come verificare se qualcuno ha salvato il nostro numero

Questa verifica infatti è possibile grazie alle cosiddette liste Broadcasts, quelle che permettono di inviare messaggi a più contatti contemporaneamente, senza che loro lo sappiano. Invece di creare un gruppo, i messaggi vengono inviati come se fossero normali chat individuali. Queste liste hanno una funzione protettiva: per evitare lo spam, i messaggi vengono ricevuti solo dalle persone che hanno salvato il mittente nella propria rubrica.

Ecco perché possono tornarci utili anche per effettuare questa verifica. Per fare questa operazione bisogna procedere in questa maniera. Per aprire le liste Broadcasts dovremo cliccare il segno più nell’angolo in alto a destra della panoramica della chat e poi toccare “Nuovo broadcast”. A questo punto selezioniamo due contatti: quello della persona che vogliamo controllare e quello di un’altra di cui siamo sicuri che ci ha salvato tra i suoi contatti.

Adesso inseriamo un messaggio neutro che può essere tranquillamente inviato a entrambe le parti. Qualcosa del genere: “Come stai?”. Il messaggio verrà inviato in maniera indipendente a entrambi i contatti. Ora non dovremo fare altro che attendere. Il messaggio arriverà soltanto se il nostro numero è stato salvato. Dunque sarà facile controllare.

Ce ne accorgeremo se nella visualizzazione della chat compaiono i due segni di spunta grigi per “consegnato” o i segni di spunta blu per “letto”, allora saremo sicuri che questa persona ci ha salvati come contatto. Viceversa, se dopo un po’ di tempo sarà presente un solo segno di spunta vorrà dire che il messaggio è stato invitato correttamente, ma non è ancora arrivato.