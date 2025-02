La Liguria è una regione capace di regalare emozioni uniche, con i suoi borghi incantevoli che si affacciano sul mare e le sue atmosfere romantiche. Tra questi, c’è un luogo speciale, noto come il “borgo dei tramonti”, che rappresenta una vera e propria perla della costa ligure. Situato nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre, questo piccolo gioiello offre scenari mozzafiato e una bellissima esperienza per chi desidera immergersi nella natura e nelle tradizioni locali.

Il borgo dei tramonti della costa ligure

Stiamo parlando di Campiglia, che si trova nella zona di Tramonti, un tratto di costa che si estende per circa sette chilometri a ovest di La Spezia. Qui si trovano altre località di grande fascino, come Schiara, Persico, Fossola e Monesteroli, ma è Campiglia a rubare la scena con i suoi panorami straordinari. Questo borgo è il punto più alto della zona, situato a circa 400 metri sul livello del mare, e offre viste spettacolari sia sul Golfo della Spezia che sulle isole dell’Arcipelago Toscano.

Cosa vedere a Campiglia

Campiglia è un borgo ricco di storia e tradizioni, il cui nome compare per la prima volta in un documento del 991 sotto l’imperatore Ottone II. Un tempo vi sorgeva un castello, oggi scomparso, ma la sua bellezza rimane intatta grazie alle case colorate, alle stradine acciottolate e agli scorci pittoreschi che caratterizzano il centro storico. La chiesa di Santa Caterina è uno dei simboli del borgo e custodisce un prezioso dipinto raffigurante l’Annunciazione e diversi santi.

Cosa fare a Campiglia e nei dintorni

Uno degli aspetti più affascinanti di Campiglia è la sua posizione strategica, che lo rende il punto di partenza ideale per esplorare i sentieri della zona. Il Sentiero 1, noto anche come l’Alta Via delle Cinque Terre, attraversa il borgo e permette di raggiungere luoghi incantevoli come il Monesteroli, famoso per la sua scalinata panoramica a picco sul mare. Questo percorso è perfetto per gli amanti del trekking e offre vedute indimenticabili su tutta la costa ligure.

Oltre ai panorami mozzafiato, Campiglia offre anche un assaggio della tradizione culinaria ligure. Nei piccoli ristoranti e nelle trattorie del borgo si possono gustare piatti tipici come la focaccia, le trofie al pesto, la farinata e il pesce fresco, il tutto accompagnato dai rinomati vini locali. La cucina ligure, con i suoi sapori autentici e genuini, rappresenta un elemento imprescindibile per chi desidera vivere un’esperienza completa.

Passeggiando per le vie di Campiglia, si possono scoprire angoli nascosti e punti panoramici che regalano momenti di pura magia, specialmente al tramonto. Non a caso, questo borgo è conosciuto come il “borgo dei tramonti”: la vista del sole che si tuffa nel mare, tingendo il cielo di sfumature rosse e arancioni, è un’esperienza indimenticabile che rende il viaggio ancora più speciale.

Se sei alla ricerca di un weekend romantico o semplicemente di una fuga dalla routine quotidiana, Campiglia rappresenta una meta ideale. Il suo fascino autentico, i panorami straordinari e la possibilità di esplorare la natura incontaminata la rendono una destinazione imperdibile per chiunque ami la bellezza della Liguria.