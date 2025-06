Il jiaogulan, conosciuta anche come Gynostemma pentaphyllum, è una pianta rampicante originaria dell’Asia, apprezzata per le sue numerose proprietà benefiche. Tradizionalmente utilizzata nella medicina orientale, questa pianta ha attirato l’attenzione della scienza moderna per i suoi effetti positivi sulla salute cardiovascolare, il metabolismo e il benessere generale.

Origini e diffusione del jiaogulan

Il jiaogulan cresce spontaneamente nelle regioni montuose della Cina meridionale, del Giappone e di altri paesi del Sud-Est asiatico. In particolare, nella provincia cinese di Guizhou, è noto per essere consumato regolarmente dagli abitanti, molti dei quali raggiungono età avanzate con una salute invidiabile. Questo ha contribuito a conferirgli il soprannome di “erba dell’immortalità”.

Composizione e principi attivi

Il jiaogulan è ricco di gypenosidi, saponine simili a quelle presenti nel ginseng, che svolgono un ruolo importante nel sostenere l’energia cellulare e nel migliorare la risposta dell’organismo allo stress. Inoltre, contiene antiossidanti potenti, tra cui il glutatione e la superossido dismutasi (SOD), che aiutano a contrastare i radicali liberi e a proteggere le cellule dai danni ossidativi.

Benefici per la salute

Supporto al sistema cardiovascolare: il jiaogulan è noto per la sua capacità di sostenere la salute del cuore. Studi hanno evidenziato che può contribuire a regolare la pressione arteriosa e a migliorare la circolazione sanguigna, grazie alla sua azione vasodilatatrice e alla stimolazione della produzione di ossido nitrico.

Regolazione del metabolismo: questa pianta è stata associata a un miglioramento del metabolismo, favorendo la gestione del peso corporeo e la regolazione dei livelli di zucchero nel sangue. Alcune ricerche suggeriscono che il jiaogulan possa aiutare a ridurre l’assimilazione di zuccheri e grassi, rendendolo un alleato nelle diete dimagranti.

Effetti antinfiammatori e antiossidanti: grazie alla presenza di composti antiossidanti, il jiaogulan può contribuire a ridurre l’infiammazione e a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Queste proprietà lo rendono utile nel sostenere il sistema immunitario e nel promuovere un invecchiamento sano.

Adattogeno naturale: il jiaogulan è considerato un adattogeno, ovvero una sostanza che aiuta l’organismo ad adattarsi allo stress e a mantenere l’equilibrio fisiologico. Questo lo rende utile per migliorare la resistenza alla fatica e per sostenere il benessere mentale ed emotivo.

Modalità di utilizzo

Il jiaogulan è disponibile in diverse forme, tra cui tisane, capsule e polveri. La tisana è una delle modalità più comuni di consumo: si prepara infondendo le foglie essiccate in acqua calda per alcuni minuti. Il sapore è leggermente amaro, con un retrogusto dolce simile alla liquirizia.

Precauzioni e controindicazioni

Sebbene il jiaogulan sia generalmente considerato sicuro, è consigliabile consultare un medico prima di iniziare l’assunzione, soprattutto in caso di gravidanza, allattamento o assunzione di farmaci. Alcuni studi suggeriscono che potrebbe interagire con farmaci metabolizzati dal fegato, pertanto è importante valutare eventuali rischi con un professionista della salute.

Nota: Questo articolo è a scopo informativo e non sostituisce il parere medico. Consultare sempre un professionista della salute prima di iniziare nuovi trattamenti o integratori.