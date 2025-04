Tra i luoghi nascosti d’Italia che sorprendono, ce n’è uno che più di altri incanta per il suo fascino e bellezza. Si tratta di uno dei borghi più belli d’Italia, immerso nel cuore della Basilicata, dove il tempo sembra essersi fermato e dove la storia e la natura si fondono in un’armonia rara. Soprannominato “il paese delle case di pietra”, questo borgo rappresenta una perla architettonica e culturale incastonata tra le colline della valle del Sauro, un angolo d’Italia ancora poco battuto dal turismo di massa ma che, proprio per questo, conserva intatta la sua anima più autentica.

Stiamo parlando di Guardia Perticara, luogo ideale per una fuga di primavera, per un weekend all’insegna del relax e della bellezza. Passeggiare tra le sue stradine significa intraprendere un viaggio tra pietre che raccontano storie antiche, bellissimi panorami e cucina tradizionale.

Guardia Perticara, il centro storico scolpito nella pietra

Il centro storico di Guardia Perticara è un capolavoro di architettura rurale lucana, perfettamente conservato e valorizzato nel tempo. Dopo il violento terremoto del 1980 che lo colpì duramente, il borgo è stato oggetto di un accurato restauro che ha saputo rispettare l’identità originaria del luogo, restituendogli il fascino di un tempo. Camminando tra i vicoli, si rimane affascinati dal modo in cui la pietra domina ogni scorcio: abitazioni, scalinate, archi e mura raccontano un legame profondo tra l’uomo e il territorio, in un equilibrio che si è mantenuto nei secoli.

Il soprannome di “paese delle case di pietra” non è casuale: ogni edificio, ogni angolo, è un omaggio alla sapienza artigianale dei maestri muratori lucani, capaci di trasformare materiali semplici in autentiche opere d’arte. Le strade acciottolate si snodano silenziose, offrendo visuali pittoresche, scorci fotografici naturali e una sensazione di pace ormai rara nella frenesia delle città.

Radici antiche e tesori archeologici

Ma Guardia Perticara non è solo bellezza visiva: è anche un sito di grande valore storico e archeologico. In quest’area, infatti, sono state fatte importanti scoperte che risalgono all’epoca degli Enotri, antichi abitanti della Basilicata, e che hanno permesso di ricostruire alcuni capitoli fondamentali del passato della regione. Tra i reperti più significativi ritrovati vi sono corredi tombali del V secolo a.C., testimonianze preziose di una civiltà che ha lasciato il segno nella cultura locale.

Non mancano nemmeno le tracce dell’influenza greco-ortodossa, visibili nelle grotte basiliane risalenti al X secolo, che impreziosiscono ulteriormente l’offerta culturale del borgo. Un viaggio a Guardia Perticara, dunque, è anche un percorso nella storia, tra epoche diverse che si intrecciano e che rendono questo luogo un vero e proprio museo a cielo aperto.

Tra architettura e spiritualità

Il borgo è punteggiato da edifici religiosi e civili che meritano una visita attenta. La Chiesa Madre di San Nicolò Magno domina la scena con la sua imponenza e la sua eleganza architettonica, mentre la chiesa di Sant’Antonio e la Madonna del Sauro raccontano la profonda devozione che da secoli anima gli abitanti di queste terre. Luoghi silenziosi, spirituali, carichi di simbolismi e di una bellezza sobria ma intensa.

Palazzo Montano, invece, rappresenta uno degli edifici storici più significativi dal punto di vista culturale. Risalente al Seicento, oggi ospita eventi, mostre ed esposizioni che testimoniano la vitalità culturale del borgo e la sua apertura verso forme di arte contemporanea. Una contaminazione che non snatura il luogo, ma lo arricchisce, offrendo ai visitatori esperienze sempre nuove.

Un set cinematografico naturale

La suggestione di Guardia Perticara non è sfuggita nemmeno al grande cinema. Il regista Francesco Rosi lo ha scelto come location per alcune scene del suo celebre film Cristo si è fermato a Eboli, adattamento del libro di Carlo Levi. Piazza Europa, in particolare, è stata uno dei luoghi simbolo delle riprese, diventando scenario perfetto per raccontare la Lucania contadina e profonda, quella delle radici, della terra e del silenzio.

Camminando tra le piazze e i vicoli del borgo, è facile comprendere perché questo luogo sia stato scelto come sfondo per raccontare una delle pagine più intense del cinema italiano: qui ogni angolo parla, ogni pietra ha una voce, ogni scorcio è poesia visiva.

Un viaggio tra i sapori della Basilicata

Oltre alla bellezza del paesaggio e alla ricchezza culturale, Guardia Perticara sa conquistare anche con la sua gastronomia, espressione autentica della tradizione lucana. I piatti tipici del borgo raccontano di una cucina semplice, ma ricca di sapore, dove ogni ingrediente ha una storia e ogni ricetta è un’eredità familiare tramandata con orgoglio.

Tra le specialità da assaporare ci sono i “ferricelli”, una pasta fresca lavorata a mano, spesso condita con sughi di carne saporiti e formaggi stagionati come il pecorino. Non mancano gli involtini di carne di maiale e cotica farcita, vere prelibatezze che parlano di convivialità e tradizioni contadine. I salumi e i formaggi locali, preparati con metodi artigianali, completano un’offerta culinaria che soddisfa anche i palati più esigenti.

Un paesaggio che rilassa e rigenera

Il borgo si affaccia su un paesaggio naturale di rara bellezza, dominato dalla valle del torrente Sauro, affluente del fiume Agri. Intorno, colline coltivate a vigneti, calanchi, boschi rigogliosi e antichi sentieri che raccontano secoli di storia agricola. Questo contesto paesaggistico rende Guardia Perticara una meta ideale anche per chi cerca relax e immersione nella natura.

L’area circostante è perfetta per passeggiate a piedi, trekking e percorsi fotografici tra querceti, uliveti e panorami mozzafiato. Ogni stagione qui ha i suoi colori, i suoi profumi, i suoi silenzi, e la primavera è forse il momento migliore per godere appieno di tutta questa ricchezza naturale.

Per chi è in cerca di un weekend diverso, lontano dai circuiti turistici più battuti, ma ricco di fascino, storia, cultura e sapori, questo è il momento perfetto per lasciarsi conquistare da Guardia Perticara. Un viaggio tra memoria e bellezza che rimarrà impresso per sempre.