Lo storico quotidiano genovese ‘Corriere Mercantile’, chiuso nel 2015, è tornato in edicola e in libreria con un numero straordinario illustrato e di grande formato per celebrare i 200 anni dalla fondazione della terza testata italiana per anzianità.

In copertina domina un’antica stampa della Genova d’inizio Ottocento, quando nel 1824 il ‘Mercantile’ nacque come bisettimanale di informazioni commerciali ed economiche proprio in formato libro.

Il numero speciale è stato pubblicato a cura della Fondazione De Ferrari ETS, curato dai giornalisti genovesi Franco Manzitti e Roberto Orlando, con il sostegno della Camera di Commercio di Genova, enti e aziende.

L’edizione straordinaria, ha scritto l’agenzia ANSA, il cui ufficio genovese aveva sede proprio nel palazzo e allo stesso piano della redazione del Mercantile, da cui fu possibile seguire in diretta l’alluvione del 1970, ripercorre i due secoli di storia del ‘Mercantile’ e di Genova, con articoli saggi e ricostruzioni di illustri firme e testimoni delle vicende del giornale, ma anche di quelle della città dal primo numero a oggi.

Anche Renzo Piano in ricordo del Corriere Mercantile



Molte le firme che hanno collaborato, dai cronisti del passato lontano e recente del quotidiano a numerosi altri scrittori, docenti e giornalisti liguri e nazionali. Il numero è anche impreziosito da uno schizzo inedito dell’architetto Renzo Piano.

Il Corriere Mercantile, ricorda Mentelocale.it, compie duecento anni e, per celebrare questa data storica, torna in edicola con un numero straordinario illustrato e di grande formato, degno della grande storia del terzo quotidiano italiano per anzianità. Il magazine è stato presentato in un evento pubblico presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, con la conduzione di Enrico Cirone e con la partecipazione dell’attore Roberto Cesaretti, che ha letto alcuni passi. La Biblioteca della Camera di Commercio ha esposto per l’occasione alcuni volumi rilegati con copie del quotidiano dall’Ottocento agli anni Duemila.

Il numero speciale è stato pubblicato a cura della Fondazione De Ferrari ETS, e curato dai giornalisti genovesi Franco Manzitti e Roberto Orlando. L’edizione straordinaria (magazine illustrato di grande formato, prezzo 11,90) ripercorre i due secoli di storia del Mercantile e di Genova, con articoli saggi e ricostruzioni di illustri firme e testimoni delle vicende del giornale, ma anche di quelle della città dal 1824, data del primo numero, ad oggi.

Una collezione di firme

Molte le firme che hanno collaborato, in primis i cronisti del passato lontano e recente del Corriere Mercantile, e numerosi altri: scrittori, docenti e giornalisti liguri e nazionali. Il numero straordinario è anche impreziosito da uno schizzo inedito di Renzo Piano. Di seguito i nomi dei collaboratori: Franco Manzitti, Roberto Orlando, Fabrizio De Ferrari, Marina Milan, Marco Doria, Enrico Musso, Paolo Lingua, Fiorenzo Pampolini, Aldo Padovano, Franca Fassio Segre, Carlo Piano, Andrea Bagorda, Stefano Rissetto, Pierluigi Gambino, Paolo De Totero, Paolo Garimberti, Giulio Anselmi, Corrado Zunino, Monica Di Carlo, Michele Varì.

L’iniziativa della Fondazione De Ferrari ETS è stata sostenuta dalla Camera di Commercio di Genova, e dai seguenti Enti e Aziende: Porto Antico di Genova spa, Università degli Studi di Genova, La Generale Genova, McDonald/Bordenave srl.