Cosa accade al nostro corpo se non facciamo la doccia per due giorni?

Sapete cosa succede al corpo umano se non ci si concede una doccia per diversi giorni? Scopritelo continuando a leggere.

Prendersi cura del proprio corpo è importante, bisogna avere una corretta igiene personale e fare la doccia è un’azione quotidiana importante per stare in salute e salvaguardare il proprio benessere. Ma cosa succede al corpo se non la si fa per due giorni?

Ma soprattutto con quanta frequenza occorre lavarsi per non avere dei problemi? Gli esperti hanno risposto a questi quesiti, ed ecco cosa hanno detto.

Cosa succede al corpo se non si fa la doccia per due giorni

Mettersi sotto al getto d’acqua del soffione e per molti una routine quotidiana che segna l’inizio o la fine della giornata. Può essere un momento per staccare da tutto e lasciarsi scivolare di dosso lo stress, un attimo di riflessione o semplicemente un modo per rinfrescare il corpo, specialmente nel periodo estivo quando le temperature sono alte e c’è bisogno di provare un po’ di sollievo.

Per alcuni la doccia ha un effetto rinvigorente ed energizzante, per altri equivale a un momento di relax. L’acqua fredda può tonificare e l’acqua calda può alleviare le tensioni muscolari e favorire una sensazione di benessere.

È un momento di cura di sé che è fondamentale per rimuovere sudore, sporco e batteri dalla pelle aiutando in questo modo a prevenire infezioni cutanee. Ma cosa succede se non si fa la doccia per diversi giorni?

Dal momento che sono oltre mille i tipi di batteri che vivono stabilmente sul corpo, per non parlare dei funghi, se non si spazzano via con la doccia possono accumularsi e provocare potenzialmente dei problemi di salute.

In particolar modo sulla pelle possono manifestarsi delle dermatiti che possono andare a colpire anche gli occhi, il naso e la bocca oltre che le parti intime e la zona ascellare, che se non lavata può anche avere dei forti odori cattivi.

Ma è giusto lavarsi proprio ogni giorno? Gli esperti non sono d’accordo, c’è chi dice che farlo provochi un abbassamento delle naturali difese della pelle. In particolare fare docce prolungate può portare alla rimozione del film idrolipidico della pelle, rendendo l’epidermide troppo secca e preda di possibili infezioni.

Quante volte fare la doccia a settimana? Non c’è un regola unica, ma secondo gli esperti lavarsi ogni 2 o 3 giorni può essere sufficiente per mantenere una buona igiene. L’importante è lavare ogni giorno le parti più “sensibili” ad eventuali infezioni, come i genitali e la zona perianale, i piedi, il viso e le ascelle. E cosa succede se non fai lo shampoo per una settimana? Ne abbiamo parlato in questo articolo.