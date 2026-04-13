La crisi in Medio Oriente potrebbe trasformarsi, paradossalmente, in un’opportunità per chi sta pianificando le vacanze estive verso mete lontane ed esotiche. È quanto emerge da un’analisi di Assoutenti, che ha monitorato l’andamento delle tariffe aeree verso alcune delle principali destinazioni turistiche dell’Oceano Indiano e dell’Asia.

Secondo l’associazione dei consumatori, la situazione geopolitica e il calo della domanda stanno influenzando in modo diretto i prezzi dei voli internazionali, creando un contesto di forti ribassi. “Gli aerei diretti in alcune aree del mondo restano così vuoti e, in assenza di domanda, gli algoritmi che regolano le tariffe delle compagnie aeree sono costretti ad abbassare i prezzi – spiega il presidente Gabriele Melluso – A ciò si aggiunge la strategia di marketing adottata da alcuni vettori del Golfo, che per non volare in perdita hanno lanciato nei giorni scorsi sconti speciali su alcune tratte allo scopo di invogliare i cittadini a partire”.

Prezzi in calo: le principali tratte interessate

L’indagine evidenzia un ribasso significativo delle tariffe rispetto a marzo. Un volo Milano–Maldive per agosto, ad esempio, è passato da circa 1.470 euro a 1.056 euro, con una riduzione del 28%. Da Roma verso Capo Verde si registra un calo del 23%, mentre le tratte verso Sharm el-Sheikh, Zanzibar e Seychelles segnano ribassi intorno al 18%.

Le offerte last minute verso l’Asia

Le opportunità più interessanti riguardano soprattutto i voli a lungo raggio per maggio e giugno. Alcune destinazioni sono oggi raggiungibili a prezzi particolarmente bassi: si parte da circa 197 euro per le Seychelles da Roma, 250 euro per le Maldive e poco più per altre mete asiatiche. Hong Kong costa da 278 euro, la Malesia da 286 euro, Singapore circa 300 euro. Anche Thailandia, Vietnam, Giappone e Filippine risultano oggi più accessibili rispetto al passato recente.

Un’occasione da cogliere, ma con cautela

Secondo Assoutenti, in alcuni casi i voli internazionali risultano addirittura più economici rispetto alle tratte domestiche verso Sicilia o Sardegna durante le festività pasquali. Tuttavia, l’associazione avverte che la situazione potrebbe cambiare rapidamente.

Attenzione ai possibili rincari estivi

Il rischio, infatti, è che nelle prossime settimane i prezzi possano tornare a salire, soprattutto per le destinazioni europee più richieste come Grecia e Spagna, anche a causa dell’aumento del costo del carburante aereo. Per questo motivo, i consumatori sono invitati a monitorare costantemente le tariffe e confrontare le offerte disponibili per trovare le condizioni più vantaggiose.