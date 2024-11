L’autunno è la stagione dei colori caldi, delle foglie che cadono e dei profumi avvolgenti. È un momento speciale dell’anno, in cui si riscoprono i sapori tradizionali e le ricette della nonna. Tra i dolci autunnali più amati, la crostata di mele e cannella spicca per la sua semplicità e il suo sapore irresistibile. Questo dolce, oltre a essere delizioso, è facile da preparare e perfetto per accompagnare un pomeriggio di pioggia o per sorprendere gli ospiti durante una merenda in famiglia. Le mele sono uno dei frutti più versatili in cucina, e in autunno raggiungono il massimo della loro dolcezza. La loro consistenza croccante e il loro sapore dolce-acidulo si sposano perfettamente con la cannella.

Ingredienti

Per preparare una crostata di mele e cannella, avrai bisogno di alcuni ingredienti semplici ma di qualità. Ecco cosa ti servirà:

Per la pasta frolla: 250 g di farina 00 125 g di burro freddo, tagliato a cubetti 100 g di zucchero semolato 1 uovo intero 1 pizzico di sale

Per il ripieno: 3-4 mele (preferibilmente Golden o Fuji, circa 600 g) 30 g di zucchero di canna 1 cucchiaino di cannella in polvere Il succo di mezzo limone Marmellata di albicocche (facoltativa, per spennellare)



Preparazione della crostata di mele e cannella

Iniziamo con la preparazione della pasta frolla, che è la base della nostra crostata. Questo passo è fondamentale per garantire che la frolla sia friabile e ricca di sapore. Per prima cosa, in una ciotola ampia, unisci la farina e il burro freddo. Utilizzando la punta delle dita, lavora il burro con la farina fino a ottenere un composto sabbioso. Questo processo è importante perché permette al burro di amalgamarsi perfettamente con la farina, creando una consistenza leggera.

A questo punto, aggiungi lo zucchero semolato, l’uovo intero e un pizzico di sale. Mescola rapidamente il tutto fino a ottenere un impasto omogeneo. Non lavorare troppo l’impasto, altrimenti la frolla risulterà dura. Forma una palla con l’impasto e avvolgila nella pellicola trasparente. Riponi in frigorifero per almeno 30 minuti. Questo passaggio aiuterà a raffreddare il burro e a rendere la pasta frolla più facile da stendere.

Mentre la frolla riposa in frigorifero, possiamo dedicarci alla preparazione del ripieno di mele. Inizia sbucciando le mele e tagliandole a fettine sottili. Puoi usare un coltello o una mandolina per ottenere fette uniformi. Una volta che hai preparato tutte le mele, mettile in una ciotola e aggiungi lo zucchero di canna, la cannella in polvere e il succo di limone. Mescola bene per assicurarti che le mele siano completamente ricoperte dal mix di zucchero e spezie. Il succo di limone non solo aggiunge freschezza, ma aiuta anche a mantenere il colore delle mele.

Ora che la frolla ha riposato, è il momento di assemblare la crostata. Prendi la pasta dal frigorifero e stendila su un piano di lavoro infarinato. Usa un mattarello per stenderla fino a ottenere uno spessore di circa 3-4 mm. Una volta stesa, trasferisci la pasta in una teglia da crostata di circa 24 cm di diametro, facendo attenzione a non romperla. Rimuovi l’eccesso dai bordi, ma lascia un po’ di pasta in più per formare un bordo decorativo.

Se desideri, puoi spennellare la base della crostata con un po’ di marmellata di albicocche riscaldata. Questo passaggio non è obbligatorio, ma aggiunge un tocco di dolcezza e rende la base ancora più saporita. Ora, disponi le fettine di mele sopra la base, creando uno strato uniforme. Puoi disporle in cerchi concentrici per un aspetto più estetico, oppure semplicemente spargerle a piacere.

Una volta che le mele sono state disposte, la tua crostata è pronta per essere cotta. Accendi il forno e preriscaldalo a 180°C. Inforna la crostata e cuocila per circa 35-40 minuti, o fino a quando la frolla è dorata e le mele risultano morbide e caramellate. Durante la cottura, il profumo di mele e cannella riempirà la tua cucina, creando un’atmosfera calda e accogliente.

Dopo la cottura, sforna la crostata e lasciala raffreddare per alcuni minuti prima di servirla. Questo dolce può essere gustato sia caldo che a temperatura ambiente, ed è perfetto per essere accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia o da un po’ di panna montata. La crostata di mele e cannella non è solo un dessert, ma un vero e proprio abbraccio autunnale.

Suggerimenti per personalizzare la tua crostata

Se desideri rendere la tua crostata ancora più interessante, ci sono molte varianti che puoi provare. Ad esempio, puoi arricchire il ripieno aggiungendo uvetta o noci tritate per dare una nota croccante e un sapore extra. Se ami i sapori agrumati, puoi aggiungere la scorza di limone grattugiata al ripieno per un tocco fresco e aromatico.

In alternativa, puoi preparare una variante della crostata di mele sostituendo le mele con altre varietà di frutta, come pere o pesche, a seconda della stagione. Ogni frutto porterà con sé un sapore unico e renderà la tua crostata speciale.