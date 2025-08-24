AI, l’intelligenza artificiale entra in cucina e lo fa in un nuovo ristorante che aprirà a Dubai in settembre.

Il ristorante basato sulla AI o intelligenza artificiale si chiamerà, scrivono Luke Tyson and Abdelhadi Ramahi di Reuters,

WOOHOO, si autodefinisce “ristorazione del futuro”, e aprirà a settembre nel centro di Dubai, a due passi dall’edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa.

Per ora, il cibo di WOOHOO sarà preparato da esseri umani, ma tutto il resto – dal menu all’atmosfera al servizio – sarà progettato da un modello culinario in linguaggio ampio chiamato “Chef Aiman”.

AI dietro i fornelli

Aiman – una combinazione è di “intelligenza artificiale” e “uomo” – è formato su decenni di ricerca in scienze alimentari, dati sulla composizione molecolare e oltre mille ricette provenienti da tradizioni culinarie di tutto il mondo, ha affermato Ahmet Oytun Cakir, uno dei fondatori di WOOHOO.

Sebbene Chef Aiman non possa assaporare, annusare o interagire con i suoi piatti come farebbe normalmente uno chef, il modello funziona scomponendo la cucina nei suoi componenti come consistenza, acidità e umami, e riassemblandoli in insolite combinazioni di sapori e ingredienti, secondo gli sviluppatori di Aiman. Questi prototipi vengono poi perfezionati da cuochi umani che assaggiano le combinazioni e forniscono indicazioni, in un’iniziativa guidata dal rinomato chef di Dubai Reif Othman.

“Le loro risposte ai miei suggerimenti mi aiutano ad affinare la mia comprensione di ciò che funziona oltre i puri dati”, ha spiegato Aiman in un’intervista con il modello di intelligenza artificiale interattiva.

L’obiettivo, affermano i creatori di Aiman, non è quello di soppiantare l’elemento umano in cucina, ma di integrarlo.

“La cucina umana non verrà sostituita, ma crediamo che (Aiman) ne valorizzerà le idee e la creatività”, ha affermato Oytun Cakir, che è anche amministratore delegato della società di ristorazione Gastronaut.

Aiman è progettato per sviluppare ricette che riutilizzano ingredienti spesso scartati dai ristoranti, come ritagli di carne o grasso, ha affermato.

A lungo termine, i fondatori di WOOHOO ritengono che Aiman potrebbe essere concesso in licenza a ristoranti di tutto il mondo, riducendo gli sprechi in cucina e migliorando la sostenibilità