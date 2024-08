Lavastoviglie, come mantenerla pulita per settimane e settimane: il trucco che costa meno di 5 euro

Costa meno di 5 euro il rimedio naturale che renderà brillante anche la lavastoviglie: una volta provato, non si lascia più.

In casa sono tantissimi gli elettrodomestici introdotti con l’avvento della tecnologia, che hanno reso le faccende di casa molto più facili e veloci. Dal più piccolo fino ad arrivare al più grande, tantissime comodità a cui adesso sembra davvero impossibile rinunciare.

Fra gli elettrodomestici che ogni giorno hanno un bel da fare in casa troviamo senza dubbio la lavastoviglie. Una grandissima comodità, soprattutto se la famiglia è numerosa e si ha poca voglia e poco tempo per lavare le stoviglie di colazioni, pranzi e cene. Ovviamente, come ogni tipo di apparecchio che entra in contatto con lo sporco, anche la lavastoviglie ha bisogno di una pulizia profonda e accurata.

Il rimedio naturale ed economico per ottenere una lavastoviglie pulita e brillante

Così come la lavatrice o anche il frigorifero, in cui tutto deve essere sempre in perfetto ordine e pulito, anche la lavastoviglie ha bisogno di attenzioni particolari. Questo perché un accumulo di sporco, calcare e residui di sapone e di cibo non solo possono danneggiarla, ma possono anche minimizzare le sue funzioni, facendo affaticare il motore.

Tutto questo a lungo andare, potrebbe avere prima di tutto un grande impatto nella bolletta elettrica e infine, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe rompere del tutto la lavastoviglie. Pulirla accuratamente è quindi fondamentale e grazie ad un prodotto naturale si otterranno dei grandissimi risultati.

Anche se in commercio esistono tantissimi prodotti studiati per la pulizia e per la cura della lavastoviglie, di naturale hanno spesso ben poco. Per non parlare poi di come siano aggressivi e del loro prezzo non propri accessibile a tutti. Fortunatamente, la natura ci offre sempre la soluzione migliore a poco prezzo e oggi prende il nome di acido citrico.

Questo prodotto diventato ormai virale è un ottimo anticalcare naturale, perfetto per rimuovere anche le tracce più ostinate. Inoltre, se usato nel modo corretto, riesce ad igienizzare a donare brillantezza e lucentezza. Perfetto quindi, per prendersi cura della lavastoviglie, anche di quelle più vecchiotte.

Tutto quello che si dovrà fare è versare dell’acido citrico nella vaschetta in cui si mette di solito la pasticca e il brillantante e avviare un ciclo a vuoto. Basterà questo per eliminare ogni traccia di sporco e neutralizzare anche i cattivi odori. Per un risultato più duraturo, ripetere questa operazione almeno una volta al mese.