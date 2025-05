Pasta frolla: questa ricetta è la base per dolci di vario tipo. Fatta così è l’ ideale e va incontro alle esigenze di molti.

La pasta frolla è uno dei pilastri della pasticceria, essenziale per la preparazione di dolci, crostate e biscotti. La sua versatilità è senza pari, ma le ricette tradizionali spesso richiedono ingredienti come burro e latte, che possono risultare problematici per chi ha intolleranze alimentari o segue una dieta vegana. Oggi ti presentiamo una ricetta speciale: una pasta frolla universale che non contiene lattosio, burro o latte, ma che non fa rimpiangere le versioni classiche.

Pasta frolla : la ricetta universale facile e perfetta

Questa pasta frolla è leggera, facile da preparare e si presta a molte varianti. Che tu desideri realizzare dolcetti ripieni, crostate alla frutta o biscotti decorati, questa ricetta ti fornirà una base perfetta per ogni occasione. E la cosa migliore? Nessuno si accorgerà della differenza. Questa pasta frolla universale è incredibilmente versatile. Può essere utilizzata per preparare crostate farcite con marmellate, creme o frutta fresca. Può anche servire da base per biscotti decorati a piacere con glasse, cioccolato fuso o frutta secca. Inoltre, la frolla si presta bene ad essere aromatizzata in vari modi, permettendo di personalizzare ogni preparazione secondo i propri gusti.

Ingredienti

200 g di farina 00

100 g di farina integrale

90 g di zucchero semolato (puoi usare anche zucchero di canna)

(puoi usare anche zucchero di canna) 1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci

per dolci 80 g di acqua a temperatura ambiente

a temperatura ambiente 70 g di olio di semi (puoi scegliere l’olio che preferisci, come quello di girasole o di mais)

(puoi scegliere l’olio che preferisci, come quello di girasole o di mais) 1 fialetta di aroma di vaniglia (oppure i semi di una bacca di vaniglia)

(oppure i semi di una bacca di vaniglia) 1 pizzico di sale fino

Preparazione

Inizia versando l’acqua a temperatura ambiente in una ciotola capiente. Aggiungi il pizzico di sale e lo zucchero semolato, mescolando bene con un cucchiaio fino a quando lo zucchero non si dissolve completamente. Una volta sciolto lo zucchero, unisci a filo l’olio di semi e l’aroma di vaniglia, continuando a mescolare. La vaniglia aggiunge un profumo irresistibile e un sapore delicato. Puoi anche sperimentare con altri aromi, come la scorza grattugiata di limone o di arancia non trattata, per conferire un tocco agrumato alla tua frolla. Setaccia le due farine (00 e integrale) direttamente nella ciotola, insieme al lievito in polvere. Mescola il tutto fino a ottenere un composto omogeneo.

Quando il composto inizia a compattarsi, trasferiscilo su un piano di lavoro leggermente infarinato e lavoralo brevemente con le mani, formando un panetto liscio e omogeneo. Una volta ottenuto il panetto, avvolgilo nella pellicola alimentare e lascialo riposare in frigorifero per almeno 40 minuti. La pasta frolla è pronta: non resta che proseguire utilizzandola per la realizzazione dei vari dolci e passare alla cottura che varia in base alle preparazioni da realizzare.

Conservazione della pasta frolla

Un altro aspetto interessante di questa ricetta è la possibilità di congelare la pasta frolla. Una volta terminato il riposo in frigorifero, puoi decidere di congelare il panetto per avere sempre a disposizione una base pronta all’uso. Basta inserirlo in un sacchetto gelo o in un contenitore ermetico. In alternativa, puoi anche stendere la pasta e arrotolarla in un foglio di carta forno, formando un cilindro da riporre in freezer. In questo modo, avrai sempre la frolla pronta all’uso per ogni esigenza.