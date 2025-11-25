“Qualcuno ci ha chiamati dicendo che voleva prenotare proprio perché non l’abbiamo più (la Stella Michelin, ndr)”. A parlare è una delle titolari dello storico ristorante emiliano Arnaldo, intervistata dal sito Reporter Gourmet, in seguito al declassamento della Rossa per il 2026. “Come vanno le prenotazioni dopo la notizia della perdita della Stella?”, chiede la giornalista. Questa la risposta: “Bene, se avessimo 3 ristoranti li riempiremmo tutti! Rispetto all’anno scorso, con la perdita della stella l’impatto mediatico è aumentato, soprattutto sui social”. Da Arnaldo i weekend sono effettivamente quasi pieni fino a febbraio 2026, quando on line si può iniziare a prenotare qualche sabato/domenica liberi.

“La perdita della stella ha destato sorpresa – spiegano ancora dall’insegna a RG – soprattutto in quanto lo scorso anno eravamo stati omaggiati di una presentazione introduttiva alla cerimonia Michelin sulla longevità dell’insegna”. Ma per Arnaldo, la “Michelin è un’istituzione e abbiamo accolto con grandissima gioia i riconoscimenti arrivati finora”. Quando dal ristorante hanno chiesto spiegazioni per la scelta di escluderli dalla guida, la risposta è stata che “sono cambiati i criteri degli ispettori”.