Quando hai poco tempo e non sai cosa cucinare, servono soluzioni semplici ma che non rinuncino al gusto. Questa ricetta salva-cena è perfetta proprio per quei momenti: si prepara in pochi minuti, richiede ingredienti che spesso hai già in casa ed è incredibilmente cremosa e saporita.
Il risultato è un primo piatto veloce ma appagante, ideale sia per una cena dell’ultimo minuto sia quando vuoi qualcosa di buono senza passare troppo tempo ai fornelli.
Il punto di forza di questo piatto è la sua cremosità, ottenuta senza l’uso della panna. Il trucco sta nell’utilizzare ingredienti semplici come ricotta e acqua di cottura della pasta, che insieme creano una crema morbida e avvolgente.
A differenza di molte ricette più pesanti, questa versione è leggera ma allo stesso tempo gustosa, perfetta anche se vuoi mangiare qualcosa di veloce senza appesantirti.
Per preparare questa ricetta bastano pochi ingredienti:
Sono tutti ingredienti facili da reperire e spesso già presenti in cucina.
La preparazione è davvero veloce. Mentre l’acqua per la pasta bolle, puoi già preparare la crema. Basta lavorare la ricotta con un filo d’olio, un pizzico di sale e pepe e qualche cucchiaio di acqua di cottura per renderla più liscia.
Una volta cotta la pasta, scolala direttamente nella ciotola con la crema e mescola energicamente. Aggiungi il parmigiano e ancora un po’ di acqua di cottura per ottenere la consistenza perfetta.
In pochi minuti otterrai un piatto cremoso e avvolgente, pronto da servire.
Uno dei vantaggi di questo piatto è che puoi personalizzarlo facilmente. Puoi aggiungere verdure saltate, come zucchine o spinaci, oppure arricchirlo con una grattugiata di scorza di limone per dare freschezza. Se preferisci un gusto più deciso, puoi sostituire parte del parmigiano con pecorino.