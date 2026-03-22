Quando hai poco tempo e non sai cosa cucinare, servono soluzioni semplici ma che non rinuncino al gusto. Questa ricetta salva-cena è perfetta proprio per quei momenti: si prepara in pochi minuti, richiede ingredienti che spesso hai già in casa ed è incredibilmente cremosa e saporita.

Il risultato è un primo piatto veloce ma appagante, ideale sia per una cena dell’ultimo minuto sia quando vuoi qualcosa di buono senza passare troppo tempo ai fornelli.

Il segreto di questa ricetta veloce e cremosa

Il punto di forza di questo piatto è la sua cremosità, ottenuta senza l’uso della panna. Il trucco sta nell’utilizzare ingredienti semplici come ricotta e acqua di cottura della pasta, che insieme creano una crema morbida e avvolgente.

A differenza di molte ricette più pesanti, questa versione è leggera ma allo stesso tempo gustosa, perfetta anche se vuoi mangiare qualcosa di veloce senza appesantirti.

Gli ingredienti (pochi e semplici)

Per preparare questa ricetta bastano pochi ingredienti:

pasta (meglio corta, come fusilli o penne)

ricotta

parmigiano grattugiato

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

facoltativo: scorza di limone o spinaci

Sono tutti ingredienti facili da reperire e spesso già presenti in cucina.

Come prepararla in pochi minuti

La preparazione è davvero veloce. Mentre l’acqua per la pasta bolle, puoi già preparare la crema. Basta lavorare la ricotta con un filo d’olio, un pizzico di sale e pepe e qualche cucchiaio di acqua di cottura per renderla più liscia.

Una volta cotta la pasta, scolala direttamente nella ciotola con la crema e mescola energicamente. Aggiungi il parmigiano e ancora un po’ di acqua di cottura per ottenere la consistenza perfetta.

In pochi minuti otterrai un piatto cremoso e avvolgente, pronto da servire.

Come renderla ancora più gustosa

Uno dei vantaggi di questo piatto è che puoi personalizzarlo facilmente. Puoi aggiungere verdure saltate, come zucchine o spinaci, oppure arricchirlo con una grattugiata di scorza di limone per dare freschezza. Se preferisci un gusto più deciso, puoi sostituire parte del parmigiano con pecorino.