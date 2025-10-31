L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) ha pubblicato l’elenco ufficiale dei siti web che, a partire dal 12 novembre 2025, saranno accessibili solo dopo una verifica dell’età obbligatoria. In totale sono 48 le piattaforme coinvolte (qui la lista), tra cui nomi noti come PornHub, YouPorn, XVideos e OnlyFans.

Questa misura nasce dall’applicazione dell’articolo 13-bis del Decreto Caivano, che impone ai gestori dei siti con contenuti pornografici di impedire l’accesso ai minori. L’obiettivo è quello di rafforzare la tutela dei più giovani, limitando l’esposizione a materiali non adatti.

Come funzionerà la verifica dell’età

Secondo la delibera AgCom 96/25/CONS, gli utenti dovranno dimostrare di essere maggiorenni attraverso un sistema di verifica anonimo. Questo prevede l’utilizzo di un token digitale, fornito da un ente terzo indipendente – ad esempio una banca o un operatore telefonico – che conferma l’età dell’utente senza rivelare altre informazioni personali al sito.

Il sistema garantisce il cosiddetto “doppio anonimato”: il sito non conosce l’identità dell’utente, mentre l’ente certificatore non sa dove il token verrà utilizzato. In questo modo si tutela la privacy, assicurando al tempo stesso la conformità alla normativa.

L’app europea e il futuro digitale della verifica

Per semplificare la procedura, la Commissione europea ha sviluppato l’applicazione T-Scy, testata in cinque Paesi, compresa l’Italia. L’app consente di ottenere automaticamente il token direttamente sullo smartphone, rendendo il processo rapido e intuitivo. Dal 2026, T-Scy sarà integrata nel portafoglio digitale europeo, che permetterà di certificare l’età o mostrare documenti ufficiali tramite impronta digitale o scansione della retina.