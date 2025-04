Riuscire a districarsi tra i vari prodotti per il bucato non è semplice. Ogni detersivo per lavatrice afferma di garantire capi più puliti, più profumati o più brillanti, ma quali funzionano davvero? E soprattutto, quali rispettano anche l’ambiente e il nostro portafoglio? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Altroconsumo, che ha recentemente pubblicato una delle analisi più complete del 2025 sui detersivi per lavatrice.

L’indagine ha coinvolto 77 prodotti tra liquidi, capsule e polveri, valutando efficacia di lavaggio, sostenibilità ambientale ed etichettatura, senza trascurare il rapporto qualità-prezzo. Un lavoro meticoloso, pensato per aiutare i consumatori a fare scelte più consapevoli. Vediamo quali sono i risultati del test e quali sono i migliori detersivi per la lavatrice del 2025, secondo il noto ente di tutela dei consumatori.

Il miglior detersivo del test

A dominare la classifica è Carrefour Eco Planet Lavatrice Mughetto e Lavanda, con un punteggio di 74 su 100. Questo detersivo liquido si è distinto per la sua ottima efficacia nella rimozione delle macchie, ma anche per la buona composizione ambientale e il prezzo competitivo: circa 4,09 euro per 30 lavaggi. Un prodotto che dimostra come si possa coniugare performance, rispetto per l’ambiente e risparmio.

Ottimi punteggi sono stati registrati anche per altri detersivi eco-friendly. Tra questi spiccano Crai Eco Detersivo Ipoallergenico, Green Emotion Lavatrice Lavanda e Sonett (venduto da Naturasì), tutti con punteggi pari o superiori a 67. Anche Esselunga Per Chi Ama la Natura Ipoallergenico e Conad Verso Natura Lavatrice Lavanda si sono guadagnati un posto tra i migliori, con un punteggio di 65, grazie a una formulazione delicata, adatta anche alle pelli sensibili, e a un’impronta ambientale contenuta.

Il miglior acquisto per il 2025: alta qualità a basso prezzo

Non sempre spendere di più significa ottenere di più. A dimostrarlo è il detersivo Formil Marsiglia venduto da Lidl, che ha ottenuto un punteggio di 63, classificandosi come il miglior acquisto del 2025. Questo detersivo costa in media 11 euro all’anno, ma garantisce comunque una buona efficacia e risultati più che soddisfacenti, rendendolo la scelta ideale per chi cerca risparmio senza rinunciare a un bucato pulito.

Detersivi sostenibili, quando lavare è anche una scelta ecologica

Oltre alla performance sullo sporco, Altroconsumo ha valutato l’impatto ambientale dei detersivi, prendendo in considerazione la composizione chimica degli ingredienti, la biodegradabilità, la presenza di componenti potenzialmente dannosi per l’ecosistema acquatico e il tipo di imballaggio utilizzato. A eccellere in questo ambito sono state formule più naturali, spesso certificate, come quelle di Amo Essere Eco (Eurospin) e Coop Vivi Verde, che si posizionano bene nella classifica grazie a un minor impatto sull’ambiente.

La classifica completa: tutti i 77 detersivi testati

La classifica stilata da Altroconsumo è ampia e dettagliata, e include prodotti delle principali catene di distribuzione italiane. Dopo il primo posto occupato da Carrefour Eco Planet Lavatrice Mughetto e Lavanda, con un punteggio di 74, troviamo al secondo posto Crai Eco Detersivo Lavatrice Ipoallergenico, che ha ottenuto un punteggio di 72.

Seguono a pari merito Eco Lavatrice Freschezza Fiorita (Pam & Panorama), Green Emotion Lavatrice Lavanda, Sonett Lavanda (Naturasì) ed Everdrop Detersivo Lavatrice Universale, tutti con 67 punti. Poco sotto, con 66 punti, Formil Capsule 5 in 1 (Lidl) e Coop Casa 3 Azioni Hygiene. Tra i 65 e i 63 punti troviamo una serie di prodotti validi, come Esselunga Ipoallergenico, Conad Verso Natura, Coop Vivi Verde, Formil Marsiglia, Dash Power Extra-Igienizzante e Winni’s Aleppo e Verbena.

A metà classifica, con punteggi tra 60 e 58, troviamo detersivi noti come Dixan Classico, Chanteclair Marsiglia, Esselunga Classico, Saponificio Veneziano Ecologico, Dr. Beckmann Foglietti Universali, Spuma di Sciampagna Marsiglia e Bio Presto Total 4+1.

Nella parte bassa della classifica, tra i 50 e i 40 punti, si collocano prodotti che mostrano performance meno convincenti o un impatto ambientale più elevato. Tra questi, Tandil Polvere Universale (Aldi), Lysoform Igienizzante Classico, Coop Gli Spesotti Liquido, Sole Bianco Splendente, Felce Azzurra Classico, Bio Presto Power Caps e altri, penalizzati da una bassa efficacia nella rimozione dello sporco o da una composizione poco sostenibile.

Come sono stati effettuati i test

Per garantire risultati accurati e affidabili, Altroconsumo ha effettuato sei lavaggi per ogni prodotto utilizzando lavatrici standardizzate e acqua a 30°C, simulando condizioni di lavaggio domestico. Sono state analizzate macchie comuni come vino rosso, grasso, caffè e sudore, valutando il grado di pulizia ottenuto.

Il punteggio finale per ciascun detersivo deriva da tre parametri principali: