Diabete: gli 8 alimenti che aiutano a controllare la glicemia secondo la scienza
Quando si parla di diabete 2, spesso l’attenzione si concentra sugli alimenti da evitare. Zuccheri, dolci, bevande zuccherate e prodotti ultra-processati finiscono regolarmente sotto accusa. Tuttavia, gli esperti sottolineano che la strategia più efficace non consiste soltanto nell’eliminare alcuni cibi, ma anche nel scegliere quelli che possono contribuire attivamente a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue.
Negli ultimi anni numerose ricerche hanno dimostrato che alcuni alimenti, grazie al loro contenuto di fibre, grassi sani, proteine e composti bioattivi, possono favorire un migliore controllo glicemico e ridurre i picchi di glucosio dopo i pasti.
Naturalmente non esistono alimenti miracolosi e nessun cibo può sostituire le terapie prescritte dal medico. Tuttavia, inserire regolarmente questi alimenti in una dieta equilibrata può rappresentare un aiuto concreto per chi convive con il diabete o con una condizione di prediabete.