Diabete, il consumo di frutta essiccata riduce il rischio di svilupparlo

Il diabete di tipo 2 è una condizione cronica sempre più diffusa a livello globale, caratterizzata da un’elevata concentrazione di zuccheri nel sangue e una resistenza all’insulina. Recenti studi suggeriscono che il consumo regolare di frutta essiccata può significativamente ridurre il rischio di sviluppare questa malattia.

Nello specifico, questa scoperta è emersa da un approfondito studio pubblicato su BMC Nutrition & Metabolism, che ha evidenziato come l’assunzione di frutta secca possa essere associata a una riduzione del rischio di diabete di tipo 2 fino al 60,8%.

Benefici nutrizionali della frutta essiccata

La frutta essiccata, tra cui prugne, albicocche e uva passa, è conosciuta per la sua praticità e il fatto che sia molto gustosa. È meno deperibile rispetto alla frutta fresca, rendendola uno spuntino ideale per chi sta spesso fuori casa. Nonostante sia ricca di zuccheri naturali, che sollevano preoccupazioni per i diabetici, la frutta secca offre un alto contenuto di fibre, vitamine, minerali e flavonoidi, tutti elementi che possono contribuire positivamente alla salute generale e al controllo del glucosio nel sangue.

Frutta essiccata e diabete, lo studio

Lo studio ha analizzato dati provenienti dal Genome-Wide Association Study (GWAS) e dalla biobanca britannica, che includeva circa 500.000 persone. Tra i partecipanti, 421.764 hanno risposto a questionari riguardanti il consumo giornaliero di frutta essiccata. Le porzioni di frutta secca considerate nello studio comprendevano una prugna essiccata, una singola albicocca e dieci uvette.

I risultati hanno mostrato che un incremento dell’assunzione di frutta essiccata di circa 1,3 pezzi al giorno era associato a una riduzione del rischio di diabete di tipo 2 del 60,8%. Questo dato significativo potrebbe rivoluzionare il modo in cui viene percepito il consumo di frutta essiccata, soprattutto tra coloro che sono a rischio di sviluppare diabete.

La frutta essiccata, grazie al suo elevato contenuto di fibre, aiuta a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue rallentando l’assorbimento dei carboidrati. Inoltre, i flavonoidi presenti in essa sono noti per migliorare la sensibilità all’insulina e possedere proprietà antinfiammatorie. Questi composti, insieme alla ricchezza di vitamine e minerali, contribuiscono a ridurre lo stress ossidativo nel corpo, favorendo una migliore regolazione del glucosio.

Nonostante i benefici evidenti, il consumo di frutta essiccata deve essere bilanciato a causa del suo elevato contenuto di zuccheri naturali. Questo può provocare rapidi picchi glicemici, potenzialmente dannosi per chi cerca di mantenere livelli stabili di glucosio nel sangue. Per questo motivo, gli esperti raccomandano di consumare frutta essiccata in quantità moderate e come parte di una dieta equilibrata.

Frutta essiccata vs frutta fresca

Una delle domande più frequenti è come si confronta la frutta essiccata con quella fresca in termini di benefici per la salute. Michelle Routhenstein, dietista di cardiologia preventiva, sottolinea che la frutta essiccata è una versione concentrata della frutta fresca, mantenendo la maggior parte dei nutrienti e zuccheri naturali ma in una forma più compatta. Questo significa che, a parità di peso, contiene più calorie e zuccheri rispetto alla frutta fresca.

Jason Ng, specialista in endocrinologia e metabolismo, conferma che, nonostante la maggiore concentrazione di carboidrati nella frutta essiccata, essa può comunque offrire benefici significativi per la salute, purché consumata con moderazione. Ng suggerisce che la frutta fresca è generalmente preferita per il suo contenuto inferiore di carboidrati e la presenza di acqua, che contribuisce alla sazietà e al controllo del peso.

Raccomandazioni per il consumo di frutta essiccata

Includere la frutta essiccata in una dieta ben bilanciata può rappresentare una strategia efficace per ridurre il rischio di diabete di tipo 2. È importante combinare la frutta essiccata con altre fonti di nutrienti e fibre, come verdure, legumi e cereali integrali, per ottenere un profilo nutrizionale completo. Una dieta ricca di alimenti freschi e naturali, integrata da porzioni moderate di frutta secca, può supportare la salute metabolica e ridurre l’infiammazione.