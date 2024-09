Dieta di settembre: 8 vegetali per una carica di energia

Zucca: non tutti lo sanno eppure la zucca, uno degli ortaggi protagonisti della dieta di settembre, è un toccasana per il nostro benessere. Ricca di fibre, la zucca contiene il mannitolo, una sostanza con effetto lassativo, che consente di depurare l’organismo aiutando a dimagrire. Non solo: la zucca è gustosissima ma povera di calorie, per questo risulta un ottimo alimento anche per chi è a dieta ipocalorica e risulta perfetta per tornare in forma grazie anche all’alto contenuto di vitamina A e Omega 3.

Altri vegetali che non possono mancare sulle nostre tavole di Settembre

Carciofo: ricco di minerali, in particolare potassio, magnesio, sodio e calcio, e fibre, il carciofo aiuta a migliorare le funzioni dell’apparato digerente, facilita la diuresi e rappresenta un alimento detox, ottimo per dimagrire. Nello specifico, il carciofo è ricco di cinarina, un antiossidante dalle note proprietà disintossicanti. Il fegato è l’organo che trae più benefici dall’azione detossificante della cinarina, ma bisogna fare attenzione poiché i principi attivi di questo polifenolo vengono annientati con la cottura, quindi si consiglia di mangiare il carciofo crudo. La cosa migliore sarebbe acquistare carciofi molto teneri e mangiarli crudi in insalata.

Finocchio: tutti lo sanno, il finocchio è uno dei cibi strategici contro la pancia gonfia! E’ possibile sia assaporarlo come tisana dopo i pasti sia sgranocchiandolo tra un pasto e l’altro, come spuntino dietetico e soprattutto super drenante! Il finocchio, infatti, è ricco di acqua e l’effetto detox è assicurato. Per una efficacia maggiore, consigliamo di bere una tisana al finocchio prima di andare a dormire: la mattina dopo vi sentirete sgonfissime.

Radicchio rosso: il colore scuro di questo ortaggio è dovuto agli antociani, antiossidanti che hanno capacità preventive contro diverse forme di tumori e malattie cardiovascolari. Il radicchio rosso è inoltre indicato per depurare l’organismo poiché ricco di acqua e di fibre, per cui favorisce la digestione e l’eliminazione di scorie.