C’è una convinzione diffusa che accompagna molte persone quando pensano alla salute del cuore: per fare davvero la differenza bisogna cambiare tutto, fare sacrifici grandi, trasformare radicalmente le proprie abitudini. Smettere di mangiare quello che si ama, allenarsi ogni giorno per un’ora, dormire esattamente otto ore ogni notte senza eccezioni. E siccome un cambiamento così radicale sembra impossibile da sostenere nel tempo, molte persone non iniziano affatto, rimandano, si scoraggiano prima ancora di cominciare, e finiscono per non fare niente.

Uno studio appena pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology ribalta questa logica con dati che vale la pena conoscere: anche cambiamenti piccolissimi, se distribuiti su più aree della vita quotidiana, producono una riduzione misurabile e significativa del rischio cardiovascolare. Non servono trasformazioni radicali. Bastano 10 minuti di sonno in più, 5 minuti di movimento, e un quarto di tazza di verdure in più al giorno.

Lo studio

I ricercatori australiani hanno analizzato i dati di oltre 53.000 partecipanti tratti dal database UK Biobank, uno dei più grandi archivi di dati biologici e sanitari al mondo. I partecipanti avevano un’età mediana di 63 anni e sono stati seguiti per circa 8 anni, monitorando le loro abitudini quotidiane attraverso dispositivi indossabili che registravano il sonno e l’attività fisica, e attraverso questionari alimentari che hanno permesso ai ricercatori di assegnare un punteggio nutrizionale.

L’obiettivo era capire se piccoli cambiamenti combinati in tre aree specifiche, ovvero sonno, attività fisica e alimentazione, potessero ridurre il rischio di eventi cardiovascolari maggiori come infarto, ictus e insufficienza cardiaca. I ricercatori hanno chiamato questa combinazione SPAN, un acronimo che raggruppa i tre ambiti di intervento.

I risultati sono stati pubblicati sull’European Journal of Preventive Cardiology e hanno sorpreso per la forza dei dati anche i cardiologi che li hanno commentati.

Cosa hanno trovato

I ricercatori hanno costruito un punteggio SPAN su scala da 0 a 100, in cui valori più alti indicano abitudini più sane in tutte e tre le aree. Man mano che il punteggio aumentava, il rischio di eventi cardiovascolari scendeva in modo costante e progressivo.

Chi aveva punteggi medi mostrava già una riduzione del rischio di circa il 41% rispetto a chi aveva le abitudini meno sane. Chi aveva i punteggi più alti, ovvero chi dormiva tra le 8 e le 9 ore e mezza a notte, svolgeva tra i 40 e i 105 minuti di attività fisica moderata o intensa al giorno e seguiva una dieta di qualità elevata, mostrava una riduzione del rischio fino al 57%.

Ma il dato più importante per la vita quotidiana di milioni di persone è un altro: anche modifiche minime e combinate nelle tre aree producono una riduzione del rischio cardiovascolare del 10%. Nello specifico, dormire circa 10 minuti in più a notte, aggiungere 5 minuti di attività fisica moderata alla giornata e migliorare leggermente la qualità dell’alimentazione, ad esempio aggiungendo un quarto di tazza di verdure a un pasto, erano sufficienti a produrre questo beneficio misurabile.

Perché i piccoli cambiamenti combinati funzionano meglio di uno grande

Questo è forse il contributo più originale e più utile di questo studio rispetto a ricerche precedenti. Ovvero, la dimostrazione che che l’approccio combinato su più aree simultaneamente è più efficace e più sostenibile di quello focalizzato su un’unica area.

Il motivo ha radici biologiche precise. Sonno, alimentazione e attività fisica non sono variabili indipendenti nel corpo umano, si influenzano a vicenda in modo continuo e bidirezionale. Il sonno di qualità scarsa altera gli ormoni della fame, in particolare la grelina e la leptina, aumentando il desiderio di alimenti ad alto contenuto calorico e zuccherino il giorno successivo. L’attività fisica regolare migliora la qualità del sonno e riduce i livelli di infiammazione sistemica. Una dieta ricca di fibre e povera di zuccheri raffinati stabilizza la glicemia e favorisce un sonno più profondo e ristoratore.

Quando si migliora anche solo leggermente ciascuna di queste tre aree, si innesca un effetto a cascata in cui ogni piccolo miglioramento ne supporta un altro, creando un circolo virtuoso che nel tempo produce benefici molto maggiori della semplice somma delle parti. Al contrario, quando si tenta di fare un cambiamento radicale in una sola area — per esempio passare da zero a un’ora di corsa quotidiana, senza modificare le altre, il rischio di fallire è alto perché non si attivano i meccanismi di supporto reciproco tra i tre sistemi.

Il 10% di riduzione del rischio: piccolo per uno, enorme per tutti

I cardiologi che hanno commentato lo studio sottolineano un punto che rischia di essere sottovalutato: una riduzione del 10% del rischio cardiovascolare può sembrare modesta dal punto di vista del singolo individuo, ma a livello di popolazione il suo impatto è straordinario.

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Italia e nel mondo occidentale. Ogni anno in Italia si registrano circa 230.000 decessi per cause cardiovascolari, ovvero circa il 36% di tutti i decessi. Una riduzione del 10% di questo numero significherebbe decine di migliaia di vite salvate ogni anno, senza farmaci aggiuntivi, senza interventi chirurgici, senza costi sanitari straordinari. Solo attraverso piccoli aggiustamenti di abitudini quotidiane già presenti nella vita di quasi tutti.

Questo è esattamente il tipo di intervento che la sanità pubblica cerca da decenni: semplice, scalabile, accessibile a chiunque indipendentemente dall’età, dal reddito o dal livello di forma fisica di partenza.

Cosa significa concretamente per la tua giornata

Tradurre i risultati di questo studio in azioni pratiche è più semplice di quanto sembri, e questo è uno dei motivi per cui la ricerca merita attenzione anche al di fuori degli ambienti scientifici.

Sul fronte del sonno, l’indicazione non è quella di stravolgere le proprie abitudini notturne ma di guadagnare 10 minuti ogni notte. Andare a letto qualche minuto prima, ridurre l’esposizione agli schermi nell’ora precedente al sonno, mantenere una temperatura fresca nella camera, evitare caffeina nel pomeriggio: ognuna di queste azioni, presa singolarmente, può già contribuire a qualche minuto di sonno in più e di qualità migliore.

Sul fronte dell’attività fisica, 5 minuti in più al giorno sono una soglia talmente bassa da essere accessibile praticamente a chiunque. Una passeggiata leggermente più lunga del solito, salire le scale invece di prendere l’ascensore, fare una breve camminata dopo pranzo invece di tornare subito alla scrivania.

Sul fronte alimentare, aggiungere un quarto di tazza di verdure a un pasto è una modifica quasi impercettibile nella preparazione del cibo ma significativa nel suo contributo cumulativo alla salute cardiovascolare. Una manciata di spinaci nell’uovo della mattina, qualche pomodorino in più nell’insalata di mezzogiorno, una porzione leggermente più abbondante di verdure a cena.