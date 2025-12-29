Ti fideresti o avresti paura di essere…rapito da un rapace gigante? In questo hotel richiestissimo, si dorme appollaiati sugli alberi.

Nel cuore della foresta svedese settentrionale, a pochi chilometri dal confine con la Lapponia, si trova un rifugio unico nel suo genere che continua ad affascinare viaggiatori di tutto il mondo: il Tree Hotel. Questa struttura ricettiva offre un’esperienza immersiva senza precedenti, permettendo agli ospiti di dormire in un vero e proprio nido d’uccello gigante, sospeso tra gli alberi e avvolto dalla natura incontaminata del Norrland.

Negli ultimi mesi, la popolarità di questo hotel è aumentata ulteriormente, grazie anche alla crescente attenzione verso il turismo sostenibile e alle nuove iniziative di valorizzazione del territorio promosse da Västerbotten, la regione che ospita Granö Beckasin. Il progetto, nato con l’obiettivo di offrire un soggiorno che coniughi comfort e rispetto ambientale, rimane uno dei luoghi più suggestivi dove immergersi nella magia della foresta scandinava.

Granö, piccolo insediamento con poco più di 200 abitanti situato nel comune di Vindeln, è diventato sinonimo di vacanze a stretto contatto con la natura. Qui, il Tree Hotel si distingue per la sua capacità di integrarsi perfettamente nel paesaggio, offrendo diverse soluzioni abitative tra cui spiccano i cosiddetti bird nests, le case sull’albero progettate per evocare la forma e la funzione dei nidi degli uccelli che popolano la foresta. Questi alloggi, costruiti con materiali naturali e riciclabili, si ergono su robuste strutture di legno e sono dotati di ampie vetrate panoramiche, che permettono di godere di una vista mozzafiato sul fiume e sul bosco circostante in ogni momento della giornata.

Il design degli interni è minimalista ma curato nei dettagli, garantendo un perfetto equilibrio tra comfort moderno e rispetto per l’ambiente. Grazie a queste caratteristiche, il Tree Hotel è diventato una meta privilegiata per chi desidera staccare dalla frenesia cittadina e immergersi in un’esperienza rigenerante, all’insegna della quiete e del contatto diretto con la natura selvaggia.

La magia del Norrland tra aurora boreale e paesaggi incantati

A rendere davvero affascinante il soggiorno nel nido d’uccello svedese è senza dubbio alcuno la possibilità di vivere la foresta in tutte le sue stagioni, ma soprattutto durante l’inverno, quando il paesaggio si trasforma in un vero e proprio scenario fiabesco. Tra ottobre e marzo, infatti, gli ospiti del Tree Hotel possono ammirare l’aurora boreale direttamente dal proprio rifugio, senza dover affrontare lunghi spostamenti o condizioni estreme. Questo spettacolo naturale di luci danzanti nel cielo è uno degli eventi più richiesti dai turisti che scelgono Granö Beckasin come destinazione.

Oltre questa possibilità, il nord della Svezia offre una serie di attività complementari che arricchiscono il soggiorno: escursioni con le ciaspole, gite in motoslitta, safari fotografici per avvistare la fauna locale e momenti di relax nelle saune tradizionali. La struttura rimane aperta tutto l’anno, ma è proprio nei mesi invernali che si percepisce maggiormente la connessione con la natura e la cultura locale, grazie anche alla luce soffusa e all’atmosfera raccolta che caratterizzano questo periodo.

Il Tree Hotel è quindi molto più di un semplice alloggio, ma più uno stile di vita: è un invito a “vivere come un uccello”, sospesi tra le fronde degli alberi e cullati dal silenzio della foresta, un’esperienza da sogno che unisce design innovativo, sostenibilità e un contatto autentico con l’ambiente circostante. Insomma, anche grazi alll’aumento dell’interesse per le destinazioni eco-friendly, il Tree Hotel continua a posizionarsi ai primi posti tra le mete più ricercate per chi desidera un soggiorno indimenticabile nella natura selvaggia della Svezia.