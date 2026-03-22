Un “un netto calo” del consumo di MDMA/ecstasy e un “forte aumento” dei casi di cocaina e ketamina. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni del più grande progetto europeo di monitoraggio delle droghe illegali nelle acque reflue, come si legge nel documento “Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study”, pubblicato dal gruppo SCORE in collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea per le droghe (EUDA), con sede a Lisbona.

L’analisi delle acque di scarico

Il progetto ha analizzato campioni giornalieri di acque reflue per un periodo di una settimana, tra marzo e maggio 2025 in 115 città europee di 25 paesi (23 dell’Ue più Turchia e Norvegia) con l’obiettivo di indagare le abitudini di consumo di droga dei loro abitanti.

In tutto il campione ha raccolto dati relativi a circa 72 milioni di persone per rilevare tracce di cinque droghe stimolanti (anfetamina, cocaina, metanfetamina, MDMA e chetamina), nonché di cannabis.

Il calo del consumo di ecstasy risulta più accentuato nelle città di Germania, Austria e Slovenia, mentre i livelli più elevati di residui di ecstasy sono stati registrati in Belgio, Spagna, Paesi Bassi e Slovenia.

+41% di ketamina in un anno

Per quanto riguarda la ketamina (un potente analgesico che provoca una sensazione di trance), i livelli rilevati sono aumentati di quasi il 41% tra il 2024 e il 2025 nelle città che hanno comunicato i dati.

Per l’Italia – dove i risultati ottenuti a Bologna e Roma sono stati possibili grazie al finanziamento del Dipartimento Politiche Antidroga – va segnalato che i livelli di anfetamine risultano molto più bassi rispetto all’Europa settentrionale. Una tendenza comune, questa, ad altre città del sud (per esempio a Cipro e in Turchia).

Intanto Bolzano supera Milano per quanto riguarda il consumo di cocaina. Le giornate con la più alta concentrazione di questa sostanza nelle acque nere sono domenica, seguita da sabato e giovedì.

Bolzano supera Milano anche per quanto riguarda l’uso di canapa, mentre il capoluogo lombardo stacca nettamente Bolzano per il consumo di anfetamine, metanfetamine, Mdma e ketamine.