Nella giornata di oggi, mercoledì 5 marzo, si è tenuto il funerale di Eleonora Giorgi nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. L’arrivo del feretro è stato preceduto da decine di corone di fiori, ed è stato accompagnato nella sua entrata in basilica dalle note del brano “Wish you were here” dei Pink Floyd, come la stessa attrice aveva disposto. La foto ricordo scelta dai familiari e posta vicino alla bara, è un’immagine di Eleonora Giorgi nel celebre film del 1982 ”Borotalco”, dove recitò al fianco di Carlo Verdone.