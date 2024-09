Essere più flessibili aiuta a vivere più a lungo

Essere più flessibili può aiutarci a vivere più a lungo? Ebbene, potrebbe essere così. Un recente studio condotto da un team di ricercatori brasiliani suggerisce un legame interessante tra la flessibilità fisica e la durata della vita.

Lo studio

Il team di ricerca dell’Exercise Medicine Clinic (CLINIMEX) di Rio de Janeiro ha intrapreso uno studio a lungo termine per esplorare la relazione tra flessibilità e longevità. I ricercatori hanno raccolto e analizzato i dati di oltre 3.000 persone di mezza età, con l’obiettivo di scoprire se la flessibilità potesse essere un indicatore di vita più lunga. Il gruppo di partecipanti, composto al 66% da uomini, aveva un’età compresa tra i 46 e i 65 anni al momento del primo esame.

Durante un periodo di osservazione medio di circa 13 anni, i partecipanti sono stati sottoposti a una serie di esami per valutare la loro flessibilità, insieme ad altre metriche di salute generale come l’indice di massa corporea (BMI) e parametri vitali. Utilizzando un test specifico chiamato “Flexitest”, i ricercatori hanno misurato la flessibilità dei partecipanti in 20 movimenti delle articolazioni del corpo. Questo ha permesso di assegnare a ciascuno un punteggio “Flexindex” che rappresenta un indicatore complessivo della loro flessibilità.

I risultati

I risultati dello studio sono stati sorprendenti. I dati hanno mostrato che le persone con punteggi di flessibilità più elevati tendevano a vivere più a lungo rispetto a quelle con punteggi più bassi. In particolare, le donne con un Flexindex più alto avevano un rischio di mortalità significativamente inferiore rispetto a quelle con un punteggio più basso. Anche gli uomini hanno mostrato una correlazione positiva tra flessibilità e longevità, sebbene in misura minore rispetto alle donne.

Questo suggerisce che mantenere un alto livello di flessibilità non è solo una questione di sentirsi bene fisicamente, ma potrebbe anche essere un fattore chiave per vivere più a lungo. La flessibilità potrebbe influenzare positivamente la salute delle articolazioni, la mobilità e persino ridurre il rischio di malattie legate all’invecchiamento.

L’importanza della flessibilità nel processo di invecchiamento

La flessibilità è spesso trascurata rispetto ad altri aspetti della forma fisica, come la forza muscolare o la resistenza cardiovascolare. Tuttavia, mantenere la flessibilità è essenziale per il benessere generale, soprattutto con l’avanzare dell’età. Una buona flessibilità aiuta a prevenire dolori articolari, infortuni e rigidità muscolare, tutti problemi comuni che possono peggiorare la qualità della vita man mano che invecchiamo.

Per esempio, una ridotta flessibilità nei muscoli posteriori della coscia può portare a tensioni nei tendini, che a loro volta possono causare dolori alla schiena e ridurre la mobilità. Mantenere una buona flessibilità attraverso una routine regolare di stretching può quindi contribuire a evitare questi problemi, migliorando la qualità della vita e potenzialmente prolungandola.

I ricercatori hanno proposto che il Flexitest possa essere utilizzato come parte delle valutazioni di routine, soprattutto per le persone di mezza età. Questo potrebbe aiutare i medici a identificare pazienti a rischio di mortalità più elevata e fornire raccomandazioni mirate per migliorare la loro flessibilità e, di conseguenza, la loro aspettativa di vita.

Flessibilità e genere: differenze significative

Un altro aspetto interessante dello studio riguarda le differenze di genere nella flessibilità. Le donne hanno mostrato punteggi di flessibilità significativamente più alti rispetto agli uomini. Questo potrebbe essere dovuto a fattori biologici, ma potrebbe anche riflettere differenze nelle abitudini di esercizio o nell’attenzione alla salute fisica tra uomini e donne.

Le implicazioni di queste differenze sono importanti. Ad esempio, gli uomini potrebbero aver bisogno di concentrarsi maggiormente su esercizi di stretching e flessibilità per ridurre il loro rischio di mortalità. Allo stesso tempo, le donne, nonostante i loro punteggi generalmente più alti, potrebbero trarre beneficio da una maggiore consapevolezza dell’importanza della flessibilità nella prevenzione di infortuni e nella promozione della salute a lungo termine.

Come migliorare la flessibilità

Per chi è interessato a migliorare la propria flessibilità, esistono diverse strategie che possono essere adottate. Lo stretching regolare è fondamentale e può essere fatto in vari modi, da esercizi specifici per le diverse articolazioni a pratiche più olistiche come lo yoga.

Iniziare con esercizi semplici come lo stretching delle anche, dei polpacci e delle spalle può essere un buon punto di partenza. Man mano che si diventa più flessibili, si possono aggiungere esercizi più complessi per continuare a migliorare.

Incorporare la flessibilità nella routine di fitness quotidiana non solo aiuta a prevenire infortuni e migliorare la mobilità, ma, come suggerisce questo studio, potrebbe anche contribuire a una vita più lunga e sana.