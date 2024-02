La doccia quotidiana come rituale dedicato al benessere del corpo e della mente. TikTok ha dato vita a un nuovo trend chiamato “Everything Shower”, che sta conquistando milioni di persone in tutto il mondo. Questo rituale, composto da 25 passaggi, unisce skincare, bodycare e haircare, trasformando la doccia in un’esperienza sensoriale e rilassante.

Everything Shower, cos’è

L’Everything Shower, come suggerisce il nome, è un rituale completo che trasmette un profondo senso di self-love e benessere. Questo trend è diventato estremamente popolare su TikTok, con milioni di utenti che condividono video e tutorial sull’argomento. L’hashtag #EverythingShower ha accumulato oltre 300 milioni di visualizzazioni, dimostrando la sua crescente popolarità.

I 25 passaggi dell’Everything Shower

Il rituale dell’Everything Shower è diviso in tre fasi principali: pre-shower, shower e out of shower. Prima di entrare sotto l’acqua, è fondamentale preparare l’ambiente con candele profumate e oli essenziali per creare un’atmosfera rilassante. Durante la fase pre-shower, si dedicano diversi trattamenti sia ai capelli che alla pelle, inclusi massaggi al cuoio capelluto e maschere viso.

Una volta in doccia, si inizia con lo scrub per esfoliare la pelle e liberarla dalle cellule morte. Si procede poi con lo shampoo e il balsamo per i capelli, seguiti dalla detersione del corpo con un bagnodoccia delicato e profumato. Questa fase è un’esperienza sensoriale unica, grazie alle fragranze rilassanti e alle texture piacevoli dei prodotti utilizzati.

Infine, nella fase out of shower, si completa il rituale con massaggi rilassanti e trattamenti per il viso e il corpo. Si applicano creme idratanti e oli nutrienti per lasciare la pelle morbida e luminosa. Il tutto viene accompagnato da piccoli gesti di self-care, come un massaggio facciale con il gua sha, per un’esperienza di benessere completa.

Benefici dell’Everything Shower

L’Everything Shower non è solo un rituale di bellezza, ma anche un momento dedicato al relax e al rinnovamento del corpo e della mente. Questo approccio olistico alla cura di sé aiuta a ridurre lo stress, migliorare l’umore e promuovere una migliore salute della pelle e dei capelli. Inoltre, permette di creare una routine quotidiana che favorisce il benessere a lungo termine.

Una cosa però è certa: bisogna avere tanto tempo a disposizione.