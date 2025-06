Con l’estate ormai nel pieno, cresce l’interesse per il gelato fatto in casa, una tradizione dolciaria che conquista sempre più appassionati.

Preparare un gelato artigianale direttamente nella propria cucina non è più un tabù, anche per chi non possiede una gelatiera. Grazie a semplici trucchi e ricette aggiornate, è possibile realizzare gelati cremosi e sorbetti freschissimi, con ingredienti naturali e senza additivi, rispettando gusti e intolleranze alimentari.

Il gelato artigianale casalingo si divide principalmente in due grandi famiglie: i sorbetti e le creme. I sorbetti sono gelati a base di acqua, privi di latticini e uova, perfetti per chi soffre di intolleranze al lattosio o segue una dieta vegana. Questi gelati risultano più leggeri e rinfrescanti, spesso preparati con frutta fresca o ingredienti come cioccolato e frutta secca sciolti in acqua invece che in panna o latte.

Le creme, al contrario, sono caratterizzate da una consistenza più ricca e vellutata, grazie alla presenza di derivati del latte e talvolta uova. Sono più proteiche e grasse, ma anche più nutrienti e saporite, ideali per chi cerca un’esperienza di gusto più intensa.

Un altro aspetto importante riguarda la tecnica di preparazione, che varia sensibilmente a seconda della tipologia di gelato scelta.

L’importanza della gelatiera e le alternative senza macchina

In un laboratorio professionale si utilizzano apparecchiature sofisticate come pastorizzatori e mantecatrici, ma anche in casa una gelatiera di qualità può fare la differenza. Esistono due tipologie principali di gelatiere domestiche: quelle con meccanismo autorefrigerante, che mantengono la temperatura ideale durante la lavorazione, e quelle che richiedono di congelare preventivamente la ciotola.

Chi possiede una gelatiera autorefrigerante ha il vantaggio di poter produrre più gusti consecutivamente, ottimizzando tempi e ingredienti, mentre chi utilizza la ciotola da tenere in freezer deve pianificare le preparazioni con più attenzione.

Ma cosa fare se non si dispone di una gelatiera? Nessun problema: la preparazione del gelato senza macchina è possibile con alcune accortezze. La tecnica più diffusa prevede di congelare il composto in freezer, mescolandolo regolarmente per rompere i cristalli di ghiaccio e ottenere una consistenza cremosa. Un metodo alternativo, più artigianale, consiste nell’usare un sistema a bagnomaria freddo con ghiaccio e sale, che rallenta lo scioglimento del ghiaccio mantenendo il composto a temperatura ideale.

L’utilizzo di contenitori in acciaio, che trattengono meglio il freddo, può migliorare notevolmente il risultato finale.

Per ottenere un gelato fatto in casa di alta qualità, è fondamentale rispettare alcuni passaggi chiave, a partire dalla preparazione della base. Le ricette si dividono in due categorie principali: base al latte e base all’uovo.

Base al latte : si uniscono zucchero, latte in polvere, destrosio (o glucosio) e farina di semi di carrube, poi si incorporano latte e panna. Il composto viene portato a una temperatura di pastorizzazione di circa 85°C per stabilizzare e garantire sicurezza alimentare.

: si uniscono zucchero, latte in polvere, destrosio (o glucosio) e farina di semi di carrube, poi si incorporano latte e panna. Il composto viene portato a una temperatura di pastorizzazione di circa 85°C per stabilizzare e garantire sicurezza alimentare. Base all’uovo: si montano i tuorli con lo zucchero, si aggiungono gli ingredienti secchi, quindi si versa il latte caldo e si cuoce il tutto mantenendo la stessa temperatura di pastorizzazione.

A questo punto si lasciano raffreddare e si fa maturare il composto in frigorifero per almeno alcune ore, meglio se tutta la notte, in modo che il gelato sviluppi aroma e struttura.

Per aromatizzare si possono aggiungere ingredienti come bacche di vaniglia, cacao amaro, paste di frutta secca (nocciola, pistacchio, mandorla), caffè liofilizzato o uva passa macerata nel rhum. Questi aromi vanno incorporati a temperatura controllata e mescolati con un frullatore a immersione per ottenere un’emulsione omogenea.

Ecco alcuni esempi di gusti classici e procedimenti consigliati: