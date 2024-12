Gesù diceva: non fermatevi alle apparenze, conta quello che avete nel cuore.

Il Vangelo di Luca riferisce un episodio illuminante, quello della vedova povera e delle due monetine.

(Lc 21,1-4) In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del tempio.

Vide anche una vedova povera, che vi gettava due monetine, e disse: «In verità vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere».

Un salmo fa eco a Gesù

Fa eco il salmo 48.

Se vedi un uomo arricchirsi, non temere,

se aumenta la gloria della sua casa.

Quando muore con sé non porta nulla,

né scende con lui la sua gloria.

Nella sua vita si diceva fortunato:

«Ti loderanno, perché ti sei procurato del bene».

Andrà con la generazione dei suoi padri

che non vedranno mai più la luce.

L’uomo nella prosperità non comprende,

è come gli animali che periscono.

E rincalza Giacomo apostolo

(Giac 5,1-6)Dalla lettera di san Giacomo apostolo

(Giac 5,1-6) Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi! Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni!

Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore onnipotente.

Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza.

Ancora Gesù dice: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell’aneto e del comino, e trascurate le cose più importanti della legge: il giudizio, la misericordia, e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre. 24 Guide cieche, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello.

Gesù, i suoi insegnamenti nelle fonti: Q, San Paolo, i Vangeli anche apocrifi