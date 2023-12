Aldo Fallai per Giorgio Armani: l’imperdibile mostra a Milano

Aldo Fallai, il talentuoso fotografo che ha catturato l’estetica senza tempo di Giorgio Armani dal 1977 al 2021, è al centro di una straordinaria mostra a Milano presso gli spazi Armani/Silos. “Aldo Fallai per Giorgio Armani, 1977-2021” non è una retrospettiva convenzionale; piuttosto, è un’istantanea incisiva di un sodalizio creativo che ha ridefinito il concetto di eleganza nel mondo della moda.

Un percorso artistico in 250 scatti

La mostra, curata da Giorgio Armani insieme a Rosanna Armani e Leo Dell’Orco, svela un viaggio attraverso 250 scatti senza tempo. Il bianco e nero, scelta vincente di Fallai, diventa un medium per trasformare le immagini in veri ritratti d’arte. Il percorso narrativo si snoda in modo non convenzionale, in perfetto stile Armani, raccogliendo foto dalla Palermo piovosa con un tigrotto al circo Togni alle suggestive statue del Foro Italico.

Il sodalizio creativo tra Armani e Fallai

Il legame tra Armani e Fallai è iniziato quando Armani era un giovane stilista freelance, e Fallai, un appassionato fotografo. Questa collaborazione ha plasmato un nuovo immaginario che mescola evocazioni cinematografiche, neorealismo, e richiami alla pittura tardorinascimentale. La mostra è un tributo alla capacità di Fallai di catturare l’autenticità della vita attraverso l’obiettivo, contribuendo a definire lo stile Armani come un’espressione totale.

Uno sguardo senza tempo

La scelta di presentare le foto senza didascalie temporali è una dichiarazione di coerenza con lo stile Armani, dove le immagini sono ritratti senza tempo o fotogrammi di un lungometraggio. La mostra diventa così una celebrazione visiva di un dialogo fluido e concreto tra Armani e Fallai, che hanno creato scene di vita, evocato atmosfere e tratteggiato ritratti intrisi di personalità.

Riflessioni di Giorgio Armani e Aldo Fallai

Per Giorgio Armani, lo stile è un’espressione totale, una filosofia di vita catturata in ogni abito e immortalata da Fallai. Armani riflette sulla suggestione duratura delle immagini e sulla capacità di Fallai di cogliere le sfumature della personalità. Fallai, a sua volta, ricorda con vividezza trent’anni di collaborazione agile e snella, ottenendo risultati senza l’uso di effetti speciali.

“Aldo Fallai per Giorgio Armani, 1977-2021” offre uno sguardo intimo in un mondo di eleganza senza tempo. La mostra cattura l’essenza di una collaborazione straordinaria che ha influenzato la moda e l’estetica per decenni. Con il suo mix unico di creatività e autenticità, questa esposizione è un’immersione nel cuore dell’estetica Armani che continua a ispirare generazioni.

La mostra sarà aperta fino all’11 agosto, un’opportunità imperdibile per immergersi nell’eleganza intramontabile di Giorgio Armani attraverso l’obiettivo magico di Aldo Fallai.