la fine di Gennaio porta con sé i “Giorni della Merla”, una tradizione radicata nel folclore italiano che indica tre delle giornate più fredde dell’anno: il 29, 30 e 31 gennaio. Ma qual è l’origine di questa credenza popolare?

In arrivo i Giorni della Merla

I Giorni della Merla sono tradizionalmente collocati dal 29 al 31 gennaio. Questi giorni segnano una fase dell’anno in cui si presume che le temperature raggiungano il loro punto più basso. In molte regioni, questi giorni sono associati a un freddo intenso e sono spesso citati come l’apice dell’inverno.

L’origine del nome

Il nome “Giorni della Merla” ha radici antiche e una storia interessante. Una delle spiegazioni più accettate risale al XVII secolo e coinvolge il merlo, un uccello comune in molte regioni durante l’inverno.

Secondo la leggenda, la merla era originariamente di colore bianco. Tuttavia, in un freddo giorno di fine gennaio, la merla cercò rifugio in un camino per scaldarsi. La fuliggine presente nel camino la colorò di nero. Da allora, la storia vuole che la merla sia diventata nera per il freddo, e questi giorni siano diventati noti come i Giorni della Merla.

Nonostante la tradizione asserisca che questi siano i giorni più freddi, le moderne rilevazioni meteo suggeriscono che, almeno per l’Italia, questo potrebbe non essere più il caso. I cambiamenti climatici hanno alterato le vecchie regole, rendendo le temperature invernali più imprevedibili. Tuttavia, la saggezza popolare continua a considerare questi giorni cruciali per prevedere il destino dell’inverno e l’arrivo della primavera.

Predizioni meteo

Alcune credenze popolari affermano che le condizioni meteorologiche durante i Giorni della Merla possano predire il tempo per i successivi mesi. Ad esempio, se il sole splende durante questi giorni, si prevede che ci sarà più inverno, mentre se piove o nevica, l’arrivo della primavera sarà più precoce.

Il legame con la Candelora

I Giorni della Merla sono spesso collegati alla Candelora, una festa cristiana che cade il 2 febbraio. Si dice che il tempo durante la Candelora influenzi le prossime settimane di inverno. “Se la Candelora fa buon tempo, avremo ancora quaranta giorni d’inverno; se la Candelora fa cattivo tempo, avremo quaranta giorni d’estate,” recita un vecchio detto popolare.

Notizie curiose sui “Giorni della Merla”