Dopo una lunga attesa durata diversi anni, Google ha finalmente iniziato a rendere disponibile una delle funzioni più richieste dagli utenti: la possibilità di modificare l’indirizzo e-mail Gmail associato al proprio account Google. Si tratta di una novità particolarmente importante per chi ha creato il proprio indirizzo molto tempo fa, magari in età giovanile o per uso personale, e oggi lo utilizza invece per lavoro, comunicazioni ufficiali o per l’accesso a servizi di identità digitale. Gmail, nel corso del tempo, è diventato uno strumento centrale nell’ecosistema Google e nella vita quotidiana di milioni di persone, rendendo questa opzione non solo utile, ma quasi necessaria per molti.

Regole, limiti e aspetti da conoscere

Prima di procedere con la modifica dell’indirizzo e-mail, è fondamentale conoscere alcune regole chiave. Il vecchio indirizzo Gmail non verrà eliminato, ma resterà attivo come alias: ciò significa che non sarà assegnato a nessun altro utente e continuerà a ricevere i messaggi inviati al vecchio indirizzo. L’accesso all’account sarà possibile con entrambi gli indirizzi. Dopo il primo cambio, però, sarà necessario attendere 12 mesi prima di poterne effettuare un altro, con un limite massimo di tre modifiche complessive.

Come verificare e completare la modifica

Per controllare se l’opzione è disponibile sul proprio account, basta accedere alla pagina myaccount.google.com, entrare nella sezione “Informazioni personali” e poi cliccare su “E-mail”. Se la voce “Google Account email” risulta modificabile, sarà possibile scegliere il nuovo indirizzo desiderato. Google invierà quindi un messaggio di verifica al nuovo indirizzo, contenente un link da confermare. La modifica sarà reversibile e non avrà alcun impatto sugli altri servizi collegati, come Google Drive, Foto o altri strumenti dell’ecosistema Alphabet.