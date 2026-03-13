Il 12 marzo Google ha iniziato a distribuire Ask Maps, un innovativo pulsante su Google Maps basato sull’intelligenza artificiale generativa. Questa funzione conversazionale integra i dati del servizio con un’esperienza simile a Gemini, il chatbot dell’azienda, permettendo agli utenti di ottenere risposte dettagliate su luoghi e percorsi. L’obiettivo di Google è chiaro: rendere Gemini una componente centrale di tutti i suoi prodotti, dalla suite Workspace a nuove funzionalità in-app che automatizzano attività come prenotazioni di trasporti. Ask Maps rappresenta quindi una tappa significativa nella strategia AI dell’azienda di Mountain View, rendendo la navigazione più interattiva e personalizzata.

Funzionamento e disponibilità di Ask Maps

Attualmente, Ask Maps è disponibile solo negli Stati Uniti e in India e solo su dispositivi mobili Android e iOS, con una versione desktop prevista nel futuro. Una volta selezionata la nuova scheda sotto la barra di ricerca, l’utente riceve prompt personalizzati: ad esempio, chi vive a San Francisco può pianificare un itinerario in auto con soste per colazione o esplorazioni tra negozi locali. La funzione è studiata principalmente per organizzare viaggi su strada, fornendo suggerimenti pratici e itinerari dettagliati che combinano attrazioni naturali e punti di interesse urbani.

Itinerari, esperienze immersive e navigazione 3D

Uno degli esempi mostrati da Google riguarda un viaggio di tre giorni dal Grand Canyon alle Coral Pink Sand Dunes nello Utah, con tappe panoramiche e consigli pratici come il noleggio di sandboard. In parallelo, Google ha introdotto Immersive Navigation, una modalità che rende la guida più realistica grazie a effetti 3D, evidenziando corsie e segnali stradali. Questa funzione ricorda il precedente strumento 3D City View di Apple, ma con l’integrazione dell’intelligenza artificiale, rendendo Google Maps non solo una mappa, ma un assistente di viaggio completo e interattivo.