Per anni il messaggio è stato chiaro e ripetuto ovunque: ridurre il più possibile i grassi nella dieta. Dagli anni ’80 in poi, prodotti “light” e “senza grassi” hanno invaso gli scaffali dei supermercati, alimentando l’idea che il grasso fosse uno dei principali nemici della salute.

Oggi però la scienza nutrizionale sta rivedendo questa visione. Nuove ricerche mostrano che il rapporto tra grassi e salute è molto più complesso di quanto si pensasse in passato. Non tutti i grassi sono uguali e, soprattutto, eliminarli completamente dalla dieta potrebbe non essere la scelta migliore.

Secondo diversi esperti di nutrizione e cardiologia preventiva, è arrivato il momento di superare alcuni miti radicati da decenni e capire meglio quale ruolo svolgono i grassi nel nostro organismo.

Il grasso corporeo non è solo una riserva di energia

Per molto tempo il grasso corporeo è stato considerato semplicemente come una riserva energetica. In realtà oggi gli scienziati sanno che il tessuto adiposo svolge funzioni molto più complesse.

Il grasso nel corpo umano agisce quasi come un vero e proprio organo. Produce ormoni, invia segnali al sistema immunitario e comunica con il cervello attraverso diverse molecole biologiche.

Questo significa che non tutto il grasso ha lo stesso impatto sulla salute. La quantità, ma soprattutto la posizione del grasso nel corpo, può influenzare il rischio di diverse malattie.

Negli ultimi anni l’attenzione si è concentrata in particolare sul grasso viscerale, quello che si accumula intorno agli organi interni.

Il grasso viscerale è quello più pericoloso

Quando si parla di salute metabolica, il tipo di grasso più problematico non è quello visibile sotto la pelle, ma quello che si accumula in profondità nell’addome.

Questo grasso, chiamato viscerale, circonda organi come fegato e intestino e può influenzare negativamente il metabolismo.

Numerosi studi hanno dimostrato che livelli elevati di grasso viscerale sono associati a un aumento del rischio di diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e infiammazione cronica.

Al contrario, il grasso sottocutaneo — quello che si trova immediatamente sotto la pelle — sembra avere un impatto meno negativo sulla salute metabolica.

Per questo motivo molti esperti sottolineano che la distribuzione del grasso corporeo può essere più importante del peso totale.

Il mito delle diete “senza grassi”

Per decenni le linee guida nutrizionali hanno suggerito di limitare drasticamente i grassi nella dieta. Tuttavia, negli ultimi anni questo approccio è stato messo in discussione.

Molti prodotti etichettati come “senza grassi” contengono in realtà quantità elevate di zuccheri o carboidrati raffinati, utilizzati per compensare la perdita di sapore.

Questo ha portato a una situazione paradossale: mentre i grassi venivano ridotti, il consumo di zuccheri e amidi raffinati aumentava.

Secondo diversi specialisti, la qualità complessiva della dieta è più importante della semplice riduzione dei grassi.

In altre parole, il problema non è tanto la quantità totale di grassi consumati, ma il tipo di grasso presente nella dieta.

Non tutti i grassi sono uguali

Oggi la maggior parte degli esperti concorda su un punto: distinguere tra i diversi tipi di grasso è fondamentale.

I grassi insaturi, come quelli presenti nell’olio extravergine di oliva, nella frutta secca, nei semi e nel pesce, sono associati a diversi benefici per la salute.

Questi grassi possono contribuire a migliorare il profilo lipidico, ridurre l’infiammazione e sostenere la salute cardiovascolare.

Diverso è il discorso per i grassi saturi, presenti in alimenti come burro, carne rossa e alcuni latticini. Sebbene in passato fossero considerati tra i principali responsabili delle malattie cardiache, oggi la ricerca suggerisce una visione più sfumata.

Il loro impatto dipende infatti dal contesto complessivo della dieta e dalle sostituzioni alimentari.

Sostituire i grassi saturi con grassi insaturi può essere utile, mentre sostituirli con zuccheri raffinati potrebbe non portare benefici.

Essere magri non significa sempre essere in salute

Un altro mito diffuso riguarda l’idea che una persona magra sia automaticamente sana.

Negli ultimi anni i ricercatori hanno individuato una condizione chiamata “thin outside, fat inside”, spesso abbreviata con l’acronimo TOFI.

Si tratta di persone che appaiono magre ma che presentano quantità elevate di grasso viscerale e fattori di rischio metabolico.

In questi casi possono comparire problemi come resistenza all’insulina, fegato grasso o livelli elevati di trigliceridi, anche in presenza di un peso corporeo normale.

Per questo motivo molti specialisti sottolineano che il numero sulla bilancia non è sempre il miglior indicatore della salute.

Parametri come pressione sanguigna, circonferenza vita, livelli di colesterolo e glicemia possono offrire un quadro più completo.

Perché la qualità della dieta è la chiave

Le evidenze scientifiche più recenti suggeriscono che l’approccio migliore non consiste nel demonizzare singoli nutrienti, ma nel valutare l’intero modello alimentare.

Una dieta ricca di alimenti poco processati, come frutta, verdura, cereali integrali, legumi, pesce e grassi sani, è associata a migliori risultati per la salute.

Al contrario, un’alimentazione ricca di prodotti ultra-processati, zuccheri aggiunti e carboidrati raffinati può aumentare il rischio di malattie metaboliche.

Questo significa che il contesto generale della dieta è più importante del singolo nutriente.