Grasso in cucina, digli ‘addio’ per sempre: mescola il sale a questi due ingredienti, il risultato è pazzesco

Il grasso in cucina ha le ore contate, basterà mescolare il sale con questi 2 ingredienti per un risultato strabiliante.

In casa non tutti gli ambienti sono uguali e non solo per il genere di confort che questi possono offrite, ma soprattutto per la quantità di sporco accumulata. Infatti, rispetto magari ad un soggiorno, la cucina sarà nettamente più sporca e con accumulo di unto, che sicuramente non si andrà a trovare altrove.

Ecco perché sarà proprio questa zona della casa ad essere identificata come uno degli ambienti più sporchi e in cui sarà (quasi) obbligatorio eseguire una pulizia quotidiana. Sicuramente non sarà facile e nemmeno piacevole, tuttavia non ci si potrà esimere da questo compito, soprattutto se si vogliono evitare contaminazione e proliferazioni di germi e batteri.

Fortunatamente, per quanto possa sembra un compito abbastanza faticose, esistono dei trucchetti fai da te, perfetti per rendere tutto più facile e veloce. In questo caso specifico, sarà proprio l’utilizzo del sale insieme ad altri due ingredienti, che elimineranno tutto il grasso dalla cucina.

Come eliminare il grasso dalla cucina utilizzando del comunissimo sale: il mix dagli effetti ‘magici’ che sgrassa in un attimo

Ritrovarsi con la cucina unta ed appiccicosa, è un fenomeno piuttosto comune, soprattutto se si ama stare ai fornelli e si andrà a preparare ogni ben di Dio. Il problema principale viene dopo, ossia come riuscire ad eliminare tutto lo sporco senza troppa fatica.

Pochi ingredienti e tutti già presenti in casa, che andranno a creare il mix perfetto per sgrassare ogni angolo e ogni anta della cucina. Un rimedio fai da te che farà accantonare definitivamente i classici prodotti che si trovano in commercio, che di naturale hanno davvero ben poco.

Per creare questo mix super efficace occorrerà:

2 cucchiai di sale

1 tazza di detersivo per pavimenti

Mezza tazza di detersivo per piatti

1 tazza di aceto bianco

Mezza tazza di acqua

Procurati tutti gli ingredienti il procedimento è davvero semplicissimo. Basterà, infatti, mettere tutto all’interno di un flacone spray, avvitare e agitare per qualche secondo. Ed ecco che la miscela sarà pronta per essere utilizzata.

Non resta che vaporizzarla sulle superfici da pulire e lasciare agire qualche istante. La combinazione di aceto, sale e detersivo darà vita ad un ottimo sgrassatore del tutto naturale. Infine, basterà passare un panno in microfibra leggermente umido per eliminare gli ultimi residui di grasso e sporco.