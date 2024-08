Tieni al sicuro la tua dispensa così: il rimedio naturale per allontanare quelle ‘fastidiose’ farfalline

Se nulla sembra funzionare per eliminare le farfalline in dispensa, è questo il vero e unico metodo da provare: 100% naturale.

Soprattutto in estate, le nostre case si riempiono di tutti quei piccolissimi insetti, che durante i mesi invernali sono in letargo. A partire da mosche e zanzare fino ad arrivare alle più infestanti formiche, ogni ambiente di casa sarà da condividere anche con loro. E per quanto non rappresentino un rischio per la salute, ritrovarseli tra i piedi non è di certo piacevole.

Attenzione però, perché alla lista c’è da aggiungere un altro piccolo esserino, che crea non pochi problemi: le farfalline della pasta e della farina. Pur avendo una stazza piccolissima, ritrovarsi questi insetti in dispensa è un vero incubo, soprattutto quando arriverà il momento di affrontare il problema.

Basta con le farfalline in dispensa: basteranno 4 ingredienti per allontanarle in modo del tutto naturale

Eliminare dalla dispensa gli insetti, come le farfalline della farina, purtroppo, non è una questione molto semplice. Infatti, nel momento in cui ci ritroveremo una vera e propria invasione sarà ormai troppo tardi e quel che resta da fare non è altro che gettare tutto il cibo con cui sono entrate in contatto.

Ma non finisce di certo qua, perché una volta fatto questo primo step, si dovrà procedere con una pulizia profonda di ogni singolo ripiano, per assicurarsi di aver rimosso anche eventuali uova.

Dopo aver eliminato tutto il cibo contaminato e aver pulito da cima a fondo ogni angolo della cucina, sarà importantissimo mettere in atto qualche piccolo stratagemma per evitare che il problema si ripresenti. L’alternativa principale sarebbe quella di affidarsi ai classici prodotti, ma siamo sicuri che siano realmente efficaci?

La risposta è ovviamente negativa e in alcuni casi sono completamente inefficaci. Fortunatamente, però, la natura ci offre tantissime alternative tutte ecologiche, perfette per rimuovere le farfalline in poche mosse. Ciò che servirà in questo caso è:

Caffè

Alloro

Chiodi di garofano

Pepe nero

Carta argenta

Una volta preso tutto il necessario, si dovrà preparare un foglio di carta argentata non troppo grande, mettere al suo interno un cucchiaio di caffè macinato, del pepe nero, 4-5 foglie di alloro spezzettate e una decina di chiodi di garofano.

A questo punto non resta che chiudere su sé stessa la carta argenta, come se si volesse formare un rettangolo e bucherellare la parte superiore con l’aiuto di uno stuzzicadenti. Ora non resta che posizionare le bustine ottenute nei vari angoli della dispensa ed il gioco è fatto. Le farfalline saranno solo un lontano ricordo.