Bastano solo 5 minuti per rendere la tua cucina pulita come nuova: con questi suggerimenti la fatica scomparirà

Se cucinare è la passione di molti, un po’ meno è quella poi di pulire tutto. Pulire la cucina è la parte più noiosa di un dopo cena o di un dopo pranzo senza contare il fatto che quando si tratta di pulire la cucina il livello di difficoltà sembra raddoppiare.

Il tempo poi, non è quasi mai dalla nostra parte: vuoi perché dobbiamo scappare di nuovo al lavoro, vuoi perché siamo stanchi e abbiamo voglia solo di riposarci sul divano. Al contrario degli schizzi di olio di macchie di grasso e residui di cibo che invece si accumula molto velocemente.

Eppure il tempo potrebbe essere un nostro alleato se usato bene, perché solo in cinque minuti, quindi per un totale di 300 secondi si può far tornare la cucina brillante igienizzata. Sembra una magia ma si tratta di un trucco semplice ed efficace che tutti possono mettere in pratica.

Con queste 5 semplici mosse pulire la cucina non sarà più un incubo

Se hai poco tempo e devi fare le faccende domestiche e in particolar modo pulire la cucina c’è un trucco furbo che ti che ti svolta una volta per tutto il modo con cui ti approcci a questo compito, doveroso ma anche molto noioso.

Tanto per cominciare dovrai seguire solo cinque semplici passaggi che per maggiore praticità trovi in questo elenco:

Prepara il necessario: Prima di iniziare, assicurati di avere a portata di mano i seguenti ingredienti: alcol denaturato, bicarbonato di sodio, detersivo per piatti e quattro pastiglie per lavastoviglie. Ti serviranno anche due panni in microfibra e una spugna.

Metti in ammollo le griglie dei fornelli: Riempire il lavello con acqua calda e sciogliere quattro pastiglie per lavastoviglie. Immergi le griglie dei fornelli e lasciale a bagno mentre prosegui con le altre pulizie. Questo passaggio scioglierà lo sporco più ostinato senza bisogno di strofinare eccessivamente.

Pulisci il piano cottura e le superfici: Versa qualche goccia di alcol denaturato su un panno in microfibra e passalo su tutte le superfici, dal piano cottura ai ripiani. Se preferisci un’alternativa naturale, mescola bicarbonato di sodio e detersivo per piatti, applica la miscela sulle macchie di grasso e strofina con la spugna.

Sciacqua e asciuga: Una volta eliminate le macchie, sciacqua bene con un panno umido e asciuga con un panno pulito. In questo modo eviterai aloni e otterrai superfici brillanti.

Risciacqua le griglie e rimontale: Dopo pochi minuti in ammollo, le griglie dei fornelli saranno pronte per essere sciacquate e asciugate. Passa una spugna per rimuovere eventuali residui e rimontale al loro posto. Fine del lavoro!